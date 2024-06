Este viernes continúa la primera etapa de la 27ª edición de la Liga Cordobesa de Básquet, donde El Tala visita a Sociedad Sportiva Devoto. Será desde las 21.30 horas en el marco de la segunda fecha de la Zona A de la Región 1.

El Albo viene de ganarle a Tiro Federal de Morteros (75-60) el fin de semana pasado y buscará sumar un nuevo triunfo ante un rival conocido. Por su parte, los locales vienen de caer en San Guillermo ante Unión (88-68) en el debut de la competencia.

La fecha de esta zona se completará el domingo a partir de las 20 horas con el encuentro entre Tiro Federal y Unión en el “Vide Tealdi” de Morteros.

El partido contará con transmisión de la Federación Cordobesa y podrá verse on line en este link (click acá)

Programación de la 2ª fecha

Zona A | 14 Jun 21:30 hs | Soc. Sportiva Devoto vs El Tala

Zona A | 16 Jun 20 hs | Tiro Federal (Morteros) vs Unión (San Guillermo)

Zona B | 16 Jun 20 hs | Pilar Sport (P) vs Sparta (Villa María)

Zona C | 16 Jun 21:30 hs | Ameghino (Villa María) vs Sarmiento (Leones)

Zona D | 14 Jun 21:30 hs | Acción Juvenil (General Deheza) vs Unión Oncativo

Zona E | 18 Jun 20:30 hs | Alianza (Jesús María) vs Calera Básquet

Zona E | 14 Jun 21 hs | Sportivo Bolívar (Carlos Paz) vs Banda Norte (Río Cuarto)

Zona F | 14 Jun 21:30 hs | Sportivo Empalme (Cba) vs Racing (Cba)

Zona F | 14 Jun 21:30 hs | Sportivo 9 de Julio (Río Tercero) vs Acción Juvenil (Río Cuarto)

Zona G | 16 Jun 20 hs | Banco de Córdoba (Cba) vs Alberdi (Río Cuarto)

Zona G | 15 Jun 19 hs | Poeta Lugones (Cba) vs Hindú Club (Cba)

Zona H | 15 Jun 18 hs | Deportivo Norte (Alta Gracia) vs Gorriones (Río Cuarto)

Zona H | 17 Jun 21:30 hs | Universitario (Cba) vs Matienzo (Cba)