El sábado 9 de abril comenzará la nueva temporada de la Liga Amateur de Fútbol de San Francisco. Será con 18 equipos divididos en dos zonas y ya se conocen los partidos de la primera fecha.

La jornada se disputará en horas de la tarde, con sedes y horarios que se definirán la próxima semana.

Así se juega la primera fecha:

Zona A

La Trucha FC vs Quebrachense Lavalle Club

La Milka vs Barrio 9 de Septiembre

1º de Mayo vs Filial Talleres

Club Colón vs Juventud Unida

Libre: Estudiantes Universitarios UTN

Zona B

La Florida vs. Club Presidente Roca

Def. de Iturraspe vs El Faisán (Devoto)

Estudiantes SC vs Barrio 20 de Junio

Tiro y Gimnasia vs CD Barrio Parque

Libre: Marina F.C.