Ahora solo falta que comience a rodar la pelota. Este viernes se realizó el sorteo para el Mundial de Qatar 2022 y Argentina ya conoce a sus rivales de la primera fase, en la que estará en el Grupo C: Arabia Saudita, México y Polonia. A priori, parece un grupo accesible para el equipo que conduce Lionel Scaloni y tiene a Lionel Messi como el gran capitán.

El primer partido del Mundial será Qatar-Ecuador. El partido inaugural del Mundial Qatar 2022 será entre el seleccionado anfitrión y la "Tri", del argentino Gustavo Alfaro por el Grupo A, el lunes 21 de noviembre a las 7:00 de Argentina en el Estadio Al Bayt de la ciudad de Jor, determinó el sorteo que se realizó en Doha, capital del país árabe.

Fechas de los partidos de la Selección

1) Argentina vs Arabia Saudí el martes 22/11 a las 16 en Lusail Stadium.

2) Argentina vs México el sábado 26/11 a las 10 en Education City Stadium.

3)Polonia vs Argentina el miércoles 30/11 a las 16 en Lusail Stadium.

Si no hay sorpresas, el equipo de Messi debería pasar sin sobresaltos a los octavos de final. En la fase de eliminación, la cosa cambia y bastante, porque el grupo C quedó emparejado con el D, en el que se encuentran nada menos que Francia, último campeón, y Dinamarca, posibles rivales en el primer cruce eliminatorio.

El seleccionado argentino se encontraba en el bombo 1, con los cabeza de serie, junto a Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Inglaterra, España y Portugal. El técnico Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se encuentran presentes en el sorteo.

Todos los grupos del Mundial de Qatar 2022

GRUPO A: Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda.

GRUPO B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos y (Gales-Escocia/Ucrania)

GRUPO C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia.

GRUPO D: Francia, (Perú-EAU/Australia), Dinamarca y Túnez.

GRUPO E: España, (Costa Rica/Nueva Zelanda), Alemania y Japón.

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia.

GRUPO G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.

GRUPO H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

Homenaje

En un segmento de la ceremonia dedicado a los íconos del fútbol, la FIFA homenajeó a Diego Maradona.

El breve clip, presentado por actor británico Idris Elba y la periodista deportiva británica Reshmin Chowdhury, repasó fotografías de Diego y el revivió el segundo gol a Inglaterra en los cuartos de final de México 1986 que se consagró como el mejor gol en la historia de los mundiales.

Junto con el astro argentino, fallecido en 2020, fueron recordados otros históricos futbolistas como el italiano Paolo Rossi, el inglés Gordon Banks y el alemán Gerd Muller.