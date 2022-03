Arrancó el Federal A: Sportivo completará la fecha el miércoles

Comenzó este fin de semana el Torneo Federal A de Fútbol con los partidos de la primera fecha donde hubo seis ganadores que pican en punta en la tabla de posiciones.

Sportivo Belgrano debutará el próximo miércoles, en condición de local y desde las 21, ante Gimnsia y Tiro de Salta con arbitraje de Nelson Bejas.

A propósito, el equipo salteño este domingo jugará con Racing Club de Avellaneda por Copa Argentina en Santiago del Estero.

1ª Fecha - Zona B

Sábado | Sarmiento 2-0 Unión de Sunchales

Árbitro: José Sandoval

Domingo | Douglas Haig 2-0 Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Jonatan Correa

Domingo | Juv. Unida (Gualeguaychú) 0-1 Crucero del Norte

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Domingo | Racing (Cba) 2-0 Atl. Paraná

Árbitro: Pablo Núñez

Domingo | Def. de Belgrano (Va. Ramallo) 0-2 San Martín (Formosa)

Árbitro: Lucas Cavallero

Domingo | Boca Unidos 0-0 Juv. Antoniana

Árbitro: Guillermo González

Domingo | Gimnasia (CdU) 2-1 Sp. Las Parejas

Árbitro: Gastón Monzón Brizuela

Miércoles 21 hs | Sportivo Belgrano vs. Gimnasia y Tiro

Árbitro: Nelson Bejas

Libre: Central Norte

Tabla

Próxima fecha

Depro vs. Def. de Belgrano

Unión (Sunchales) vs. Douglas Haig

Gimnasia y Tiro vs. Sarmiento

Atl. Paraná vs. Sportivo Belgrano

Sp. Las Parejas vs. Racing (Cba)

Crucero del Norte vs. Gimnasia (Concep. del Uruguay)

Juv. Antoniana vs. Juv. Unida (Gualeguaychú)

San Martín (Formosa) vs. Central Norte

Libre: Boca Unidos