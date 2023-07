La Zona Centro de Liga Regional de Fútbol disputó a medias la cuarta fecha del Clausura porque hubo uno de los partidos que no se disputó.

Proyecto Crecer visitaba a Cultural La Francia, pero en el partido de reserva un jugador del equipo sanfrancisqueño habría intentado agredir al árbitro por lo cual el colegiado dio por suspendido el partido de dicha división. Además, la terna arbitral también decidió suspender el partido de Primera División que se jugaba a posteriori.

Por otro lado, en el predio “Nicolás Losano”, Sportivo Belgrano derrotó a 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío por 2 a 1 con dos goles de Santino Turina. En reserva fue también victoria de la Verde por 1 a 0.

En Devoto, cancha en la cuál hizo de local La Milka el pasado sábado, el Quintero no pudo con Colonia Marina y cayó derrotado por 3 a 0. En reserva fue victoria de La Milka por 4 a 0.

Finalmente, el puntero del campeonato, Sociedad Sportiva Devoto, goleó en condición de local este domingo a El Trébol de El Tío por 5 a 2. Fue con goles de Ezequiel Gaviglio (x2), Gavatota, Paire y Diaz. En reserva también ganó Devoto, pero por 5 a 1.

Próxima fecha

Antártida Arg. vs. SS Devoto

El Trébol vs. Cult. La Francia

Proyecto Crecer vs. Sp. Belgrano

8 de Diciembre vs. La Milka

Libre: El Trébol

Tabla del Clausura (no oficial)

SS Devoto 12 pts. Proyecto Crecer 6 pts. Colonia Marina 5 pts. Sportivo Belgrano 4 pts. 8 de Diciembre 4 pts. Cult. La Francia 3 pts. El Trébol 3 pts. La Milka 1 pt. Antártida Arg. 0 pts.

Tabla general (no oficial)

SS Devoto 32 pts. Sp. Belgrano 19 pts. [Clasificado al Torneo Campeonato] Cult. La Francia 15 pts. Proyecto Crecer 14 pts. Antártida Arg. 13 pts. El Trébol 12 pts. 8 de Diciembre 11 pts. Colonia Marina 10 pts. La Milka 8 pts.

* Clasifican cuatro equipos al Torneo Campeonato; el ganador del Apertura y el ganador del Clausura, más los dos mejores de la General. En caso de que Sportivo vuelva a consagrarse campeón en el Clausura acceden los mejores tres de la General.