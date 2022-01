La Hidráulica de Frontera ya trabaja de cara a la temporada 2022, con más de 50 jugadores que se sumaron a la pretemporada, el entrenador Mauricio Torres (que inicia su segundo ciclo al frente de Primera) dialogó con El Periódico Radio FM 97.1 donde charló sobre lo hecho en 2021 y los desafíos que se presentan en este nuevo año.

"Empezamos la semana pasada, estamos en la segunda semana tratando de poner a punto a los chicos para el comienzo del torneo el 28 de febrero contra Ferro y estamos muy ilusionados con eso, enfocados, se verá hasta dónde lleguemos", explicó Torres.

La primera experiencia y una final por el ascenso. "A uno le daba bronca al principio, pero con el tiempo te vas dando cuenta que se trataron de hacer las cosas bien.. pensando muchas cosas sobre las que nos equivocamos por ser la primera vez al frente de un equipo de primera, que fueron cosas más que todo futbolísticas", expresó el entrenador.

Mira a las inferiores

Torres destacó la convocatoria de jugadores, pero señaló la importancia del trabajo de divisiones inferiores -donde trabajó hasta 2020-. En la pasada temporada fueron varios los jugadores que sumaron sus primeros minutos en primera y este no será la excepción considerando que la Sexta División fue campeona en 2021 y muchos de esos juveniles tienen condiciones para ser promovidos.

"Soy un convencido de que los grupos no tienen que ser muy grandes, me gusta trabajar con un grupo de 22-25 jugadores, el año pasado cuando nos faltaron jugadores buscamos en reserva y los chicos respondieron muy bien, así que confiamos en lo que hay abajo. Tuvimos dos bajas por ahora (Maximiliano Taborda a Porteña y Lucio Silioni a Atlético María Juana), pero también vinieron chicos nuevos, los trataremos se suplantar para lograr el mismo juego del año pasado, sino cambiaremos de esquema para que el club siga peleando arriba", explicó.

"El año pasado jugó Farías (delantero de sexta), Julián Ibarra, Cristian Mendoza (Ambos categoría 2003), Brian Ciarrochi, uno los va viendo y los conoce de varios años, es lindo darles la oportunidad", dijo Torres.

Y agregó: "Reforzarse con muchos jugadores que vienen por primera vez, no me fijo mucho en eso. En el club siempre hay jugadores, en un momento teníamos cinco categorías en Liga Rafaelina y cuatro en Liga Juvenil de San Francisco, siempre hay jugadores y acá no se les paga, todos los que vienen juegan por el amor a la camiseta o por tener un buen torneo para que se les abran las puertas como se les abrió a Lucio (Silioni), Mati (Ponce) o Maxi (Taborda), chicos jóvenes que se les abren las puertas y uno se pone contento. Son chicos que pueden volver con otro roce y otra experiencia a aportar a La Hidráulica en otro momento".