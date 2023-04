La Hidráulica de Frontera derrotó este viernes por la noche a Zenón Pereyra FBC en el marco de la segunda fecha de la Zona Sur en Primera B de Liga Rafaelina.

Fue por 2 a 1 con goles de Jesús Ibarra y Facundo Farías; mientras que para el equipo había adelantado de penal el sanfrancisqueño Blas Boscatto. En reserva fue triunfo de la visita por 3 a 2.

De esta manera el equipo que conduce Héctor Vallejo se recuperó de la derrota sobre la hora, sufrida en la primera fecha en Villa San José.

Este domingo debutará La Trucha FC, visitará a Sportivo Libertad de Estación Clucellas. Será desde las 15 horas en reserva y 16.30 en primera división.

2° fecha - Zona Sur

La Hidráulica 2-1 Zenón Pereyra FBC

Talleres de María Juana vs. Sportivo Santa Clara

Bochófilo Bochazo vs. Juventud Unida de Villa San José

Atlético Esmeralda vs. San Martín de Angélica

Libertad de Estación Clucellas vs. La Trucha FC

Libre: Defensores de Frontera