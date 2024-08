La delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024 continúa dejando su huella y generando altas expectativas de medalla, luego que José “Maligno” Torres ganara el oro en BMX freestyle.

El atleta es hasta ahora el único argentino que logró una medalla para la delegación nacional, mientras que en varias disciplinas que generaban ilusión, ya no hay chances.

El programa de actividades para el martes 6 de agosto, correspondiente a los atletas argentinos en los XXXIII Juegos Olímpicos – Paris 2024, es el siguiente (hora de Argentina):

ATLETISMO

14:35 400m masculino - Semifinal. Elián Gaspar Larregina

ECUESTRE

05:00. Salto Individual - Final. José María Larocca (Jr)

VELA

07:05 Nacra 17 - Regatas 10, 11 y 12. Eugenia Bosco / Mateo Majdalani

07:23 Fórmula Kite - Regatas 6, 7, 8, 9 y 10. Catalina Turienzo

Los deportes en los que todavía la Argentina puede sumar medallas en París 2024

Las Leonas en Hockey femenino:

Tras derrotar en un dramático partido a Alemania, Las Leonas siguen en carrera y están en semifinales, donde enfrentarán a Países Bajos. El duelo de semifinales de los Juegos Olímpicos se disputará el próximo miércoles 7 de agosto en uno de estos dos horarios: 9:00hs o 14:00hs (correspondientes a Argentina). La organización todavía no confirmó cual de las dos semis se jugará primero: si Argentina vs. Países Bajos o si China vs. España o Bélgica (que definen al último semifinalista).

Vela:

Por otro lado, la dupla argentina de vela en la clase Nacra 17, conformada por Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, ha comenzado la competencia con el pie derecho.

Tras las primeras tres regatas, se ubican en el segundo puesto de la clasificación general, solo por detrás de los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti, considerados los máximos favoritos para quedarse con el oro.

Atletismo:

En el atletismo, Elián Larregina compitió en los 400 metros llanos y, aunque no logró clasificarse directamente a las semifinales, aún tiene una oportunidad en el repechaje que se llevará a cabo mañana a las 6:20 horas (horario argentino).

Taekwondo:

Finalmente, el taekwondoista Lucas Guzmán también representa una gran esperanza de medalla para Argentina en estos Juegos Olímpicos. Su desempeño en la competencia será seguido de cerca por todos los argentinos.

Argentina sigue con vida en París 2024 y sus deportistas continúan demostrando un gran nivel competitivo. Las próximas horas serán cruciales para conocer el futuro de nuestras delegaciones en las distintas disciplinas.