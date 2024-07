El skater argentino Matías Dell Olio tuvo culminó en la octava posición en los Juegos Olímpicos de París 2024 y de esta forma sumó un nuevo diploma olímpico para la delegación.

El marplatense había alcanzado la fase decisiva luego de ganar su eliminatoria en la mañana del lunes con 266,28 puntos.

De esta manera, se convirtió en el primer argentino en participar de esta disciplina en los Juegos Olímpicos, desde que se comenzó a disputar en Tokio 2021, junto a su compatriota Mauro Iglesias.

El otro argentino, Mauro Iglesias tuvo un buen desempeño en la fase clasificatoria ya que logró quedar tercero en su grupo, pero no fue suficiente para disputar la final.

El tirador argentino Julián Gutiérrez quedó en el octavo lugar de 10 metros rifle y no pudo conseguir la primera medalla para la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Otro diploma

En la jornada del lunes también se disputó la final de Tiro de 10 metros donde participó el catamarqueño Julián Gutiérrez. Finalizó octavo en su primera serie final y no pasó el corte.

El argentino, ayer había terminado igualado en la primera posición con el chino Sheng Lihao, quedó relegado por dos tiros con bajo puntaje. Fue por esto que tras los primeros 12 tiros, no superó el corte y terminó en la octava posición con 122,8 puntos.

Estos dos diplomas se suman al de los Pumas que en rugby seven finalizaron su participación el sábado.

Una y una en el hockey

La Selección argentina de hockey femenino se lo dio vuelta a su par de Sudáfrica, le ganó 4-2 por la segunda fecha de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y lidera el Grupo B.

En el estadio Olímpico Yves-du-Manoir, la vigente subcampeona olímpica llegaba a este encuentro tras golear 4-1 a Estados Unidos.

El próximo partido de ‘Las Leonas’ será el miércoles a las 5 de la mañana ante su par de España.

La selección argentina de hockey masculino, Los Leones, no supo aguantarlo e igualó en la agonía ante India 1 a 1 este lunes, en el marco de la segunda fecha del Grupo B de los Juegos Olímpicos de París 2024, certamen en el que sigue sin ganar.

La selección nacional venía de perder ante Australia (1-0) en el debut y con el resultado de esta mañana, está obligada a conseguir resultados favorables en los próximos tres compromisos para soñar con el pase a cuartos de final.

Los Leones volverán a competir este martes, desde las 12, ante Nueva Zelanda, encuentro que necesitan ganar para mantener vivas las ilusiones de avanzar de fase.

Posteriormente, se medirán ante Irlanda, el jueves 1° de agosto, y luego cerrarán su participación en el grupo el sábado 3 de agosto ante Bélgica.

Actividad en el tenis

El tenista argentino Francisco Cerúndolo le ganó un partido durísimo al francés Ugo Humbert (10°) y se metió en los octavos de final de los Juegos Olímpicos.

Cerúndolo, que pudo haberlo liquidado en dos sets, sufrió hasta el final para imponerse por 7-5, 6-7(5) y 7-5, tras casi tres horas.

Sebastián Báez derrotó al libanés Benjamín Hassan por 6-2, 3-6 y 7-6 (3) y se enfrentará al griego Stéfanos Tsitsipás en los octavos de final.

Por otro lado, las tenistas Nadia Podoroska y Lourdes Carlé avanzaron a la segunda ronda en dobles luego de superar por 6-3 y 6-0 a las alemanas Tamara Korpatsch y Tatjana Maria. Se enfrentarán a las españolas Cristina Bucsa y Sara Sorribes.

Previamente, habían perdido María Lourdes Carlé y Tomás Etcheverry ante la estadounidense Coco Gauff y el ruso Román Safiulin, en sus respectivos partidos.

La primera en quedar eliminada fue Carlé, quien no pudo oponerle resistencia a la segunda preclasificada, la estadounidense Gauff y cayó por un doble 6-1.

Posteriormente fue el turno de Etcheverry, quien no pudo frente al ruso Safiulin. En la primera manga no le salió absolutamente nada y cayó por 6-0, mientras que en el segundo llegó a estar quiebre arriba, pero no logró aprovechar la ventaja y terminó sucumbiendo en el tie-break.

Luego de que Cerúndolo decidiera no jugar el choque de parejas, tras ganarle al frances Humbert y meterse en octavos de final, Mariano Navone fue el encargado en sustituirlo y junto a Tomás Etcheverry cayeron 6-7 y 6-7 ante la pareja neerlandesa Rojer-Haase.

A semis en remo

Los remeros argentinos Alejandro Colomino, Pedro Dickson, Sonia Baluzzo y Evelyn Silvestro avanzaron a las semifinales en el doble scull masculino y femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Colomino y Dickson finalizaron terceros en el repechaje con un tiempo de 6;52,94. Estuvieron a solo dos segundos de los franceses, que terminaron segundos, y a 13 de los griegos, que culminaron líderes.

Por su parte, Naluzzo y Silvestro también cruzaron la línea de meta en la tercera ubicación, con una marca de 7:29,76, a 13 segundos del segundo lugar conseguido por Canadá y a 18 de Irlanda, que llegó primera.

Colomino y Dickson competirán este miércoles desde las seis de la mañana en las semifinales, mientras que Baluzzo y Silvestro lo harán el mismo día, pero media hora más tarde.