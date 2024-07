Los Pumas 7s quedaron eliminados de los Juegos Olímpicos de Paris en cuartos de final al perder frente a Francia por 26 a 14.

El equipo argentino pudo remontar un partido que se había puesto 21 a 0 después de dos tries de Rodrigo Isgro y Marcos Moneta y las posteriores conversiones de Santiago Mare y Joaquín Pellandini pero no alcanzó para empatar el partido.

Los tries fallidos de Moneta y Matías Osadczuk, por no apoyar la pelota en el in-goal, no le permitieron a los argentinos imponerse en el marcador cuando estaban en su mejor momento, y lo pagaron caro con otro try de Antoine Dupont en el cierre del partido.

Este sábado a las 14.30 (hora argentina), Los Pumas competirán por el quinto puesto nada menos que ante los All Blacks, que perdieron ante Sudáfrica en los cuartos de final por 14 a 7.

Fuente: Noticias Argentinas