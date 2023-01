Antártida Argentina es otro de los clubes que se prepara para la temporada 2023 de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco. Lo hace con una estructura renovada en sus divisiones inferiores que tendrá al frente a Iris Rossotto, la primera mujer que asume la coordinación en el “pingüino”.

Rossotto contó que se sumó al club hace algunos años y siempre estuvo vinculada al fútbol. En este 2023 fue convocada para trabajar con las divisiones inferiores y asegura que está alcanzando un objetivo personal. “Es un desafío que tenía para mí misma, es algo que viene pendiente, vengo trabajando en el club hace tres años y me gusta mucho trabajar con los chicos, encontré en el club mi lugar en el mundo, mi pasión y en los niños la pureza; son lo más sincero que hay, son los que más te entregan… es un desafío grande no solo por la responsabilidad que implica, sino por el hecho de ser mujer, son pocas las coordinadoras en el fútbol, pero no estoy sola, siempre hay un grupo por detrás que apoya y hace que las cosas se hagan mucho más fácil”, comentó.

“Me sumo al club por Jorge Sosa, que fue coordinador tiempo atrás, me compartió esta idea de trabajar en el club, me sumo y después entra mi hijo en el club. Empecé de a poco, siempre me gustó esto, venía haciendo un trabajo más social, pero siempre estuve relacionada a esto, mi hijo jugó en Deportivo Josefina en el Baby y también estuve trabajando en ese tiempo ahí, lo venía haciendo, pero quizás no con esta responsabilidad que tengo hoy”, añadió Rossotto.

"Estamos con los primeros entrenamientos con una base de 150 chicos, que creemos que con la Promocional y la llegada de la Escuelita se van a sumar muchos más", dijo Rossotto.

Una categoría más y el proyecto Escuelita

Este año, el club presentará la categoría Promocional, una división siempre complicada para los equipos de San Francisco puesto que son chicos con edades de Baby Fútbol. Sin embargo, en esta oportunidad se realizó un trabajo de captación que incluyó chicos desde la categoría 2015 a 2019.

“Era un desafío poder armar y tener la categoría Promocional, la mayoría de los clubes con los que competimos la tienen y eran tres puntos de entrada que teníamos perdidos, además queremos que el club crezca entonces sí o sí necesitamos que los niños más pequeños se sumen. Fue todo un trabajo llamar por teléfono, invitarlos, pero este año se hizo posible, incluso con la idea de armar la escuelita en marzo poder arrancar con eso también”, explicó la coordinadora.

“La categoría promocional es 2014-2015, pero queremos tener chicos desde 2016 hasta el 2018/19. La idea es poder ir trabajando junto a los profes con el formato que tenemos y que los chicos vayan creciendo con ese formato”, dijo Rossotto.

“El año pasado no ha sido un año muy bueno en cuanto a resultados en la competencia, pero sí fue un año de mucho aprendizaje porque siempre tratamos de tener como base que formamos personas, trabajamos para obtener buenos resultados, pero lo primero que queremos es que los profes puedan lograr un buen grupo de personas, de niños y de amigos. Sabemos que con el trabajo el resultado va a venir solo”, señaló.

Un predio impecable. “Se sigue trabajando mucho, se está trabajando en la cantina poniendo los pisos, se está reacondicionado el vestuario visitante, tenemos un vestuario local bellísimo y también estamos poniendo las canchas y el predio de UTN en condiciones”, contó Rossotto.

“Que la familia de San Francisco se sume al club”

Finalmente, Rossotto habló de la importancia de que los padres acompañen a sus hijos en el deporte. “Necesitamos que la familia de San Francisco se sume al club, para poder tener un club creciente necesitamos contar con el apoyo de los papás, como lo vienen haciendo en estos años donde se comprometen y se suman, pero lo necesitamos aún más, que entiendan que para el niño es importante que su papá o mamá esté presente y no es que terminó el baby y ya está, que sigan apoyando, no exigimos el trabajo de los padres, pero es importante que acompañen”, indicó.

“Se está haciendo un muy lindo trabajo, tenemos nutricionista y este año queremos sumar charlas con una psicóloga deportiva, siempre tratando de abrir el panorama, de capacitarnos, tenemos técnicos recibidos. Hemos crecido y apuntamos a ir por mucho más, siempre buscando lo mejor para los chicos mucho más allá de los resultados”, dijo la coordinadora.

“Quiero agradecer el acompañamiento que tenemos siempre, estamos abiertos a sugerencias, a todo lo que nos quieran decir para sumar, estamos abiertos a escuchar porque lo mejor que podemos hacer es aprender e ir siempre por más pensado en los más chicos”, concluyó Rossotto.

Cuerpo técnico de inferiores

Promocional: Matías Brunetto

Preinfantil: Cristian Berra

Infantil: Maximiliano Perret

Prejuvenil: Ignacio Martinelli - AC: Nery Zeller PF: Nicolás López

Juvenil: Gustavo Perret PF: Nicolas Lopez