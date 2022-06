La Liga Amateur de Fútbol vivió este sábado una nueva jornada con hechos lamentables con disturbios, esta vez fuera de la cancha.

Según pudo saber este medio, tras el clásico entre La Florida y Defensores de Iturraspe hubo enfrentamientos y también en cancha de La Milka, donde hubo piedrazos que destrozaron autos y motos tras el encuentro entre el local y Juventud Unida.

Al respecto los dirigentes del club La Milka lamentaron los hechos y señalaron que ya identificaron a los responsables para aplicarles el derecho de admisión. "Son cinco o seis tipos que te arruinan el trabajo de todo un año", indicó Fernando Godoy.

"¿Tenemos que irnos y dejar que a los clubes los tapen los yuyos?"

Por otro lado, los clubes también solicitaron que la Municipalidad asuma la responsabilidad que le corresponde, luego de brindar el apoyo y habilitar la Liga. "Esto va más allá de un disturbio. La Municipalidad no se pone los pantalones con la Policía porque la Policía aduce que al no ser una liga federada no pueden hacer adicionales... me parece que esto ya no es solo responsabilidad de los clubes, porque cuatro o cinco tipos es imposible que puedan parar a la gente que llevan clubes como La Milka, La Florida o Juventud Unida. Si no quieren hacer adicionales, que por lo menos vengan cuando termina el partido a controlar que todos se vayan para su lado, no puede recaer todo esto en los pocos dirigentes que tiene un club de barrio o la Liga. Vamos a hacernos responsables todos porque después la Municipalidad viene a entregar el trofeo", agregó el directivo cansado ya de la situación.

"Te habilitan porque necesitamos sacar chicos de la calle, pero después cuatro o cinco boludos somos los que tenemos que poner la cara siempre... los dirigentes de los clubes de barrio tenemos más problemas que satisfacciones. Lo toman como un 'partidito', pero hoy es la Liga más importante de San Francisco, que se hagan cargo también como funcionarios públicos del cargo que ocupan. Nosotros no ganamos nada siendo dirigentes, ¿Entonces tenemos que irnos y dejar que a los clubes los tapen los yuyos?", expresó Godoy.