El próximo viernes 11 de febrero se desarrollará en el estadio de Alumni una velada de boxeo homenaje al reconocido entrenador y ex boxeador Adolfo Robledo. La jornada comenzará a partir de las 21.30 y contará con siete peleas amateurs.

La lista de peleas (resta confirmar una):

Categoría Ligero Welter: Maximiliano Taborda vs. Ezequiel Cuevas

Categoría Ligero: Lucas Gonzáles vs. Brian Gonzáles

Categoría Welter: Máximo Núñez vs. Juan Ulloque

Categoría Ligero Welter: Matías Altamirano vs. Sebastián Gutiérrez

Categoría Welter : Gabriel Ruzzi vs. Jonás Sánchez

Categoría Welter: Jonathan Oshiro vs. Carlos Tinembart

Habrá servicio de buffet y sector para niños con animadores para que los padres puedan disfrutar.

Las entradas ya están a la venta en IGGOR, Maxikiosco Aaron y El Busca 1 y 2, con valor a $500 la anticipada. En puerta costarán $750.