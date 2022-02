El próximo viernes 11 de febrero se viene la noche de San Francisco Boxeo, un evento que tiene como principal atractivo el homenaje al reconocido entrenador Adolfo Robledo. Será en el estadio de Alumni (hubo un cambio de sede) desde las 21.30.

Robledo fue un excelente formador local una amplia trayectoria de más de 40 años entrenando a grandes figuras del boxeo argentino, entre ellas al mítico Juan Domingo “Martillo” Roldán.

La noche del evento comenzará a las 21:30, y hasta las 00: y se prevén entre 6 a 8 peleas de nivel amateur. En el mismo también habrá servicio de buffet y sector para niños con animadores para que los padres puedan disfrutar.

Las entradas ya están a la venta en IGGOR, Maxikiosco Aaron y El Busca 1 y 2, con valor a $500 la anticipada. En puerta costarán $750.

“Constancia y trabajo”

Con más de 40 años de trayectoria en 78 años de vida, el ex entrenador de Roldán hoy se encuentra alejado de la actividad, pero nunca de sus convicciones. “En este trabajo el que no se sacrifica no llega a nada, soy un convencido de eso”, señaló Robledo.

“Lo más lindo que me dejó el boxeo fue conocer el mundo con la carrera que hice y no extraño nada, pero estoy muy apegado a mi carrera”, comentó.

En cuanto a su relación con Roldán, Robledo contó que lo conoció casi de casualidad y no esperaba llegar hasta tan lejos. “Lo conocí a él en Santa Fe y me vine para acá cuando tenía 30 años, ya era grande, me vine con el objetivo de seguir con mi vida y salió esto”, relató emocionado.

Finalmente, el ex entrenador dejó un mensaje de apoyo.” Espero que la gente vaya para a apoyar el boxeo local, que se sumen porque es dura la vida del boxeador, pero el que quiere llegar llega y se llega trabajando”, concluyó.