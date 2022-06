Antártida Argentina no pudo avanzar al torneo Proyección A donde buscaba luchar por el ascenso a la máxima categoría de la Federación Cordobesa de Hockey, sin embargo un nuevo desafío se presenta en el horizonte de las "pingüinas".

A partir del próximo sábado comenzarán a disputar el torneo Promoción B1 donde se cruzarán con los equipos no clasificados. Para este campeonato, los equipos arrastran el 50% de los puntos obtenidos en la primera etapa donde Antártida acumuló 17 unidades, es decir que comenzará con 8,5 puntos en el segundo lugar de la tabla.

El primer compromiso será el sábado 25 de junio donde visitarán a La Salle Hockey Club “Blanco” en Córdoba capital.

El fixture

1° fecha: La Salle HC “Blanco” vs. Antártida Arg.

2° fecha: Antártida Arg. vs. Córdoba Rugby

3° fecha: Alta Gracia RC vs. Antártida Arg.

4° fecha: Antártida Arg. vs. Univ. Nacional de Córdoba

5° fecha: La Tablada “Rojo” vs. Antártida Arg.

6° fecha: Tala RC “Blanco” vs. Antártida Arg.

7° fecha: Antártida Arg. vs. Universitario “Blanco”

8° fecha: Antártida Arg. vs. La Salle HC “Blanco”

9° fecha: Córdoba Rugby vs. Antártida Arg.

10° fecha: Antártida Arg. vs. Alta Gracia RC

11° fecha: Univ. Nacional de Córdoba vs. Antártida Arg.

12° fecha: Antártida Arg. vs. La Tablada “Rojo”

13° fecha: Antártida Arge. vs. Tala RC “Blanco”

14° fecha: Universitario “Blanco” vs Antártida Arg.

Así arrancan

1. Universidad Nacional de Córdoba 9,5 pts.

2. Antártida Argentina 8,5 pts.

3. Alta Gracia RC 8 pts.

4. Córdoba Rugby Club 6,5 pts.

5. Universitario "Blanco" 6 pts.

6. La Salle Hockey Club "Blanco" 5 pts.

7. La Tablada "Rojo" 2 pts.

8. Tala Rugby Club "Blanco" 1,5 pts.