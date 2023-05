El pasado sábado se vivió otro de esos episodios tristes en el Baby Fútbol de San Francisco. Un padre de la categoría 2011 de barrio Jardín agredió al árbitro Franco Flores cuando jugaban su partido contra el club Belgrano. El encuentro fue suspendido y la Liga decidió suspender la fecha programada para el domingo.

Tras lo sucedido, el damnificado habló en La Mañana de El Periódico FM 97.1 y manifestó que pese al grave hecho la gente que integra Baby Fútbol “es muy buena”.

“Desde el Colegio de Árbitros, el club Barrio Jardín y la Liga se solidarizaron conmigo y se portaron muy bien. Pero estas cosas no pueden pasar más”, señaló.

"El partido no venía mal. No tenía nada de distinto a otros encuentros. En un momento expulso a un jugador de Barrio Jardín porque pateó una pelota e insultó, y ya tenía amarilla. En ese momento estaba explicándole al técnico del partido cuando estábamos en el entretiempo y es cuando siento que alguien me pega en la cara desde atrás", recordó.

Luego sostuvo que el partido no definía nada, iba 1 a 1 y no había notado ninguna situación tensa como para esperar una agresión o algo por el estilo. “El hombre me golpeó desde atrás y se fue corriendo. Yo me senté en el piso para mostrarle a la gente que íbamos a suspender el partido”.

En esta línea, Flores manifestó que este tipo de episodios no pueden pasar: “Algunas personas se creen que pueden pegar a un árbitro porque no coinciden con una decisión”.

También lamentó que este tipo de hechos empañan lo que tiene que ser una fiesta para los chicos.

“Los clubes saben que si no están de acuerdo con el trabajo de algún árbitro pueden informarlo a la liga y en todo caso se lo sanciona”, manifestó el joven referí.