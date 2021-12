Godino: "Sigan creyendo en nosotros que vamos a dar todo para poder salir campeón"

El Ceibo metió un triunfazo este domingo en Río Cuarto e igualó la serie de la final de la Liga Cordobesa de Básquet. Con esta victoria, la Flor Nacional se ilusiona ya que puede definir la serie en condición de local.

Pablo Godino, uno de los artífices de esta gesta que ya es histórica para el equipo sanfrancisqueño, dialogó con El Periódico y contó detalles de la final que se encuentra disputando ante Banda Norte.

"El objetivo nuestro era ir por los dos partidos, pero sabíamos que no nos enfrentábamos a cualquiera, priorizamos los dos, pero traernos uno también era uno de los objetivos así que tenemos una alegría enorme. Fueron dos partidos muy trabados, muy duros, ellos tienen jugadores muy buenos, nosotros estuvimos un poco peleados con el aro, pero se ganó y eso es importantísimo", comentó el interno.

"En el segundo juego ya se conoce mucho más al rival, el estadio, el aro y se suelta un poco más, los nervios y la ansiedad del primer partido en el segundo se pueden manejar un poco más", explicó el jugador.

Godino explicó que "se dio un partido raro, nos echaron al técnico y hubo algún pitazo que no nos favoreció, pero pudimos sobreponernos a todo eso y ganar".

Ya agregó: "El cansancio de viajar, jugar el viernes y anoche, se sintió creo que para los dos equipos, pero tuvimos la suerte de llegar con más piernas y cabeza fría para embocar los últimos simples, manejar un poco más el partido y eso nos hizo ganar, llegar con pierna y cabeza fría fue clave".

Diagnóstico acertado. "El cuerpo técnico hizo un análisis muy bueno, nos marcó a los jugadores donde pasa el juego de Banda Norte. No nos habíamos enfrentado nunca pero los conocíamos, ayer ajustamos lo que fallamos el viernes por eso obtuvimos el triunfo", dijo Godino.

En estas instancias, el sacrificio vale el doble

La mayoría de los jugadores de la Flor Nacional tienen otros trabajos en paralelo, a pesar de que reciben un sueldo por jugar. En el caso de Godino, al igual que otros jugadores del plantel, regresaron esta madrugada a la ciudad y continuaron con sus rutinas laborales.

"Lo hablábamos cuando veníamos en la traficc, mientras volvíamos. Llegamos a las 5 y la mayoría de nosotros a las 7 y media ya entraba a trabajar, es un sacrificio enorme el que hacemos porque el que no trabaja, estudia. Estamos comprometidos con el básquet y con otras obligaciones y la verdad que estar pasando por esto es un plus, sacás no que no tenés para rendir al 100% y salir campeón", explicó.

"Vamos a dar todo para poder salir campeón"

Ahora la serie se muda a San Francisco donde el próximo viernes se jugará el tercer juego, mientras que el cuarto será el domingo. Para los protagonistas esto también es importante porque esperan a un "Antonio Cena" explotado de gente.

"Ya me lo imagino porque la gente acompañó desde el primer partido. Con Marcos Juárez para forzar el tercer partido fue increíble, me lo imagino igual, tenemos una expectativas enormes para los partidos que nos quedan de local y queremos cerrar la serie acá", indicó.

Ya apuntó: "Quiero agradecer a todos los que nos siguen y nos apoyan, es muy importante para nosotros sentir ese aliento, sigan creyendo en nosotros que vamos a dar todo para salir campeón".