El nuevo entrenador de Sportivo Belgrano visitó el programa Viví Sportivo, que se emite por FM 97.1 la radio de El Periódico. En un amena charla con Mariano Quaglia y Fernando Berardo, el DT de la Verde se manifestó muy agradecido por este regreso y destacó que el llamado de los que hoy integran la Comisión del club.

"Fue un halago cuando me llamaron... Ellos siempre me lo dicen: "esto no es porque te estamos devolviendo algo, esto te lo ganaste con el respeto que siempre me manejé con ellos y con todos los jugadores. Esas cosas son un halago que estos ex jugadores hablen bien del trabajo, del día a día porque somos los que hacemos el esfuerzo para que a Sportivo le vaya bien", comentó Giaccone.

Por otro lado el entrenador habló de la preparación y de la vida de los deportitas de una tercera categoría, donde trazó un paralelismo con varios jugadores y enfatizó sobre la formación; y los efectos secundarios de la pandemia en el deporte. "La pandemia ha producido una reducción de planteles y los jugadores de jerarqueía se van al exterior, con mil dólares se los llevan, el peso se devaluó mucho; entonces quedan muchos chicos jóvenes donde después del hincha le exige ganar, Boca, River, Defensa y Justicia tienen todos jugadores jovenes, con promedio de inferiores, porque no les quedó otra. Al no poder pagar en dólares, hay un recambio que todavía se nota y se va a notar en estos años, en el Mundial se nota, vos ves la caritas...", indicó.

"Creo que ya más del 50% o el 60% el plantel está cerrado, el resto se va a cerrar en enero.Hay muchso que tsán esperando ofertas de Primera Nacional y los entendemos; los vamos a esperar hasta que podamos", dijo Giaccone.

"Estamos bien encaminados en la forma de pensar y de armar el grupo"

En cuanto al armado del plantel, de los juveniles y de los entrenamientos que se extenderán hasta el viernes 23 de diciembre. "Estamos trabajando con los jugadores que renovaron, que estaban en el grupo de este año, sumando juveniles de la canteira porque estaba poco asesorado, tuvimos una reunión para ver los jugadores que hay para sumar a la pretemproada de enero. Estamos bien encaminados en la forma de pensar y de armar el grupo, tanto Juampi (Francia) como Nico (López Macri) somos los tres muy abiertos, de pensar bien a quién vamos a incorporar", expresó el entrenador.

En cuanto al regreso a los entrenamientos en diciembre explicó: "Esto es una forma de conocernos, una adaptación, para que los jugadoes sepan cómo vamos amanejarnos en enero. Hemos sumado juveniles en el plantel y a ellos les sirve como experiencia estar entrenado con jugadores como Núñez, Córdoba, Orué; son jugadores que los jóvenes los veían en la cancha y ahora entenan con ellos, que sepan que hay un entrenador que los va a ver, que no va a tener miedo de sacarlos o de ponerlos y también hay jugadores a prueba como Palavecino y Gómez de Las Palmas y 9 de Morteros, que los vamos a ver y analizar si pueden arranca el 9 de enero con el plantel", señaló el DT.

Jugadores de la zona

Giaccone tiene un largo recorrido como jugador y entrenador, es uno de los Dts que está muy al tanto sobre lo que sucede en la Liga Regional de San Francisco y conoce a los jugadores de la zona.

"Si el jugador juega bien, va a jugar bien, sea en liga o en Federal. El jugador que juega bien en Liga es porquen quizás no tuvo la oportunidad... creo que con trabajo se reduce el margen, pero hay un trabajo previo antes de sacarlo de Liga y ponerlo en el Federal, porque si no al chico lo dañas, lo expones y si el equipo no lo respalda lo más probable que le vaya mal, la gente lo empieza a visualizar, lo empienza a insultar y a ese chico lo perdemos. Tiene que haber un trabajo previo, hay diferencia, pero hay que llevarlo paulatinamente, con una estructura de equipo que entre y que no dañe al jugador.. creo mucho en eso, por eso creo que el jugador de Liga puede jugar en un Federal A, siempre con un respaldo", apuntó el DT.