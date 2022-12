El programa Viví Sportivo, que conducen Fernando Berardo y Mariano Quaglia y se emite por FM 97.1, visitó el local Top Men del peluquero Gustavo Brito en una edición especial del programa.

Brito se hizo muy conocido en el ambiente futbolero y en el ambiente cuartetero. Empezó cortándole el pelo a los jugadores de Sportivo Belgrano, pero también trabajó como asesor de imagen con bandas como Q'Lokura, La Banda de Carlitos y otros grupos. Además, tiene el local decorado como un vestuario de fútbol con imágenes de Maradona, Gallardo, Messi, Juan Pablo Francia y algunos souvenirs de los jugadores y cuarteteros.

"Tavo" contó que comenzó desde abajo y casi sin darse cuenta llegó hasta lugares impensados para él. "Siempre laburé como pintor de obras con mi tío, hacía algo de albañilería también hasta los 27 años que necesitaba un ingreso extra y elegí esta profesión, lo tomaba como algo extra, pero se terminó convirtiendo en mi ingreso mensual y diario para mantener mi casa y mi familia. Nunca pensé que la peluquería me iba a llevar a conocer lugares y gente que veía desde abajo de un escenario o veía desde una platea", contó.

- ¿Cómo arranca esta faceta? ¿Cómo llegás a cortarle el pelo a los jugadores de Sportivo y a varios famosos de la movida cuartetera?

Yo soñaba, cuando me recibí de barbero profesional e hice un perfeccionamiento en Córdoba yo veía que algunos peluqueros con los que hice ese perfeccionamiento iban a cortar el pelo a los bailes, a las bandas de cuarteto, a los músicos y algunos equipos de Primera Nacional y yo quería eso, pero al ser del interior del país sabía que iba a costar mucho. Seguí trabajando, perfeccionándome hasta que por primera vez se me da por llegar a Sportivo en 2019 que me abrió las puertas Juan Pablo Francia, seguí sumando y después llegó Q' Lokura también en 2019 y eso fue un trampolín porque ahí explota Q' Lokura y yo estaba con ellos...

El "Picante" Pereyra, Juan Auzqui, Francis Mac Allister y Jonathan Menéndez, fueron algunos de los jugadores que pasaron por las manos de Brito.

- Antes no pasaba esto, pero hoy los jugadores le dan mucha importancia a la imagen a la hora de salir a la cancha...

Sí, hoy son muy coquetos, los jugadores, los músicos, con el famoso degradé tienen que mantener el pelo corto para las cámaras y los jugadores si hacen un gol también porque domingo tras domingo tienen las cámaras arriba...

"Al único que le pude cambiar el look es a Reinaldo Alderete que le pude cortar la melena. Le quedó bien y ahora sigue con el pelo corto", contó Brito.

- Contá sobre tu pasión por Sportivo Belgrano y Juan Pablo Francia...

Arranca en 2006 con todo el proceso del Argentino B, lo seguíamos a todos lados y cuando apareció esa bestia (Juan Pablo Francia) que nos regaló dos ascenso, un jugador que nunca había visto en mi vida fue una cosa de locos. El fondo que tengo en la peluquería es porque soy muy hincha de Sportivo, porque es u ídolo del club y cuando podía irse a otro equipo prefirió venir al club de su ciudad.

La bandera del "Dibu". La semana pasada el peluquero lanzó una promoción donde los primeros que fueron al local, tras el corte le hizo sin cargo la bandera argentina en el pelo igual al diseño del arquero Emiliano Martínez. "Eso lleva un decoloración, de tintura, lleva un tiempo, vamos a ver si alguno se anima", comentó.

-¿Pensaste en algún momento que te iba a apasionar e ibas a terminar como hoy?

No, jamás lo pensé, es muy difícil desde el interior del país, capaz que siendo de la capital de Córdoba o de Buenos Aires tenés más posibilidades y más equipos, bandas, pero al ser del interior es muy difícil, yo empecé golpeando puertas para llega a donde estoy y después se termina haciendo una cadena, así empezó con los jugadores de Sportivo Belgrano y con las bandas igual, van quedando los contactos. Fue un trabajo de 5 años en cadena, había que laburarlo, no es un ambiente fácil y tuve que resignar noches o días con mi familia. Pero todo sacrificio tiene su recompensa y esta es la mía...

"Cuando empecé esta profesión no quería ser un barbero más del montón, quería resaltar en algo y por eso todo lo que hago y lo que hice", dijo Brito.