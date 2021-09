Antártida Argentina visitará este domingo a Sportivo Belgrano en el marco de la cuarta fecha del Grupo A de la Zona Centro, un partido que dirimirá el liderazgo y reeditará uno de los clásico sanfrancisqueños de la Liga Regional de Fútbol.

El “pingüino” llega con un envión anímico tras ganarle a Sociedad Sportiva Devoto y alcanzar su segunda victoria en el campeonato, después de un paso en falso dado en la primera fecha justamente ante la Verde en una caída por 4 a 0.

El equipo sintió el golpe y “se rebeló”. Su capitán Gabriel Zapata explicó en diálogo con El Periódico que este partido llega en el mejor momento del grupo donde Antártida pondrá en juego sus aspiraciones de “hacer ruido” -como el grupo lo define- en un torneo corto y con poco margen de error.

“El partido con Devoto fue un partido decisivo para nosotros, lo tomamos como un partido bisagra, lo preparamos así, sabíamos que era una final y que de ahora en más son todas finales, que era el partido para para empezar a demostrar para qué estábamos y para empezar a pisar fuerte en el grupo porque tenemos un grupo muy bueno, estamos encontrando una idea, se está trabajando bien y necesitábamos un partido así para poder decir: ‘acá estamos acá, está Antártida’ y para que los otros equipos también sepan que no la van a tener fácil con nosotros”, comentó el capitán.

- ¿Llegan con un envión anímico?

Sin dudas que sí, sin duda alguna y uno ya tiene puesta la cabeza en el domingo. Era importante ganar para entrar en zona de clasificación y llegar a entonar clásico, qué mejor que llegar a un punto de Sportivo y tener la chance de poder ir a ganar ser puntero del Grupo que es lo que queremos.

- ¿La idea será corregir los errores de la primera fecha?

Sí, tenemos un grupo de trabajo muy bueno donde el profe y el DT analizan mucho los videos, estamos viendo los errores que se cometieron en el primer partido. Pero fundamentalmente yo creo que el primer partido no fue una vara para medir porque fue un partido atípico. Yo creo que no hay cuatro goles de diferencia entre un equipo y otro, jugaron muchas cosas en contra en el debut de local. Nos jugó en contra el año y medio sin competencia, volver después de tanto, estuvimos muy contenidos y creo que eso fue lo que nos jugó en contra. No quisimos pasarnos de vuelta y a la vez entramos muy light, nos sirvió para despertarnos, fue un buen cachetazo que lo recibimos a tiempo y a este equipo le tocaron el orgullo, se está viendo que el equipo tiene rebeldía y apuntamos lo cañones a ganar el domingo y ponernos punteros.

- Es un torneo complicado, pocas fechas, poco margen de error ¿Juega mucho en la cabeza esto?

Claro, al ser un torneo tan corto tenés muy pocas chances de recuperarte y yo creo que el cachetazo lo recibimos a tiempo. Hablamos internamente después que si había un momento para recibir un golpe era ahora, para despertarnos porque estamos jugando un torneo que no te da chance de nada, que si perdés dos partidos seguidos quedas afuera, entonces es un torneo lindo porque te llena de presión, tenés que salir a ganar y no perder puntos de local, está bueno porque es otra cosa y para salir de la inactividad está bueno, más cuando jugás clásicos todos los domingos con Sportivo, Crecer, Devoto que siempre es candidato, a uno lo llena de ilusión y de ganas.

- Te transformaste en un referente del equipo, sos el capitán ¿Cómo te sentís vos en lo personal?

Muy bien, pero tenemos un grupo bárbaro, que es lo más importante. Siempre rescato el grupo porque formamos un grupo importantísimo, tenemos un plantel de 20-25 jugadores y todos de experiencia donde cualquiera puede jugar y eso cada uno lo sabe importante, acá lo importante es el grupo y no las individualidades. Eso es lo lindo de Antártida porque lo que podamos lograr va a ser gracias al grupo. Si nosotros formamos un buen grupo, un buen equipo, Antártida va a ir para arriba, no hay que mirar el plano individual y eso lo hablamos porque cada uno lo tiene claro, tenemos un plantel muy competitivo, tenemos dos jugadores por puesto que cualquiera puede jugar y sabemos que tenemos que ganarnos el puesto en la semana y si llega el domingo y alguien se queda afuera no tiene que arrugar la cara porque entra un compañero y a la vez el próximo domingo le puede tocar a él.

Para mí es un orgullo ser el capitán de este equipo, me siento muy orgulloso, pero estamos todos juntos en la misma vara, en el mismo nivel para poder cumplir el objetivo.

- ¿Cuán importante fue no aflojar en plena pandemia, cuando entrenaban en la plaza?

Fue muy importante porque eso lo que siempre se rescató, hace un año y medio que no podíamos jugar y el grupo siempre se mantuvo igual desde primer día hasta una semana antes de arrancar el torneo, siempre los mismos, nadie se bajó, hubo una constancia muy buena, tanto en lo grupal, de los jugadores y de los profes, de entrenar en una plaza porque no teníamos lugar hasta que habilitaron la actividad, hoy en día eso juega a favor, tenemos una preparación física muy buena y eso se vio el otro día en el partido con Devoto, estamos para jugarle de igual a igual a cualquiera, eso hace que seamos fuertes como grupo.

“Invitamos a todo el público pingüino a alentar al equipo, ojalá pueda ir gente a la cancha y salga un lindo espectáculo de fútbol para la ciudad y para el fútbol de San Francisco que lo está necesitando”, dijo Zapata.