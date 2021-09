Antártida volvió a ganar y se mete en la pelea: "Podemos ganarle a cualquier equipo y nos dimos cuenta", dijo Roasso

Antártida Argentina sumó la tercera victoria consecutiva en el torneo de la División B1 de la Federación Cordobesa de Hockey tras derrotar en casa por 2 a 1 a Universitario en el marco de la 7ª fecha.

Después de un arranque donde los resultados no se dieron como esperaban, las "pingüinas" lograron reponerse y con tres victorias consecutivas conseguidas en las últimas fechas se prenden en la lucha por los primeros puestos de la categoría.

Amparo Roasso, una de las jugadoras referentes del plantel de Garetto, dialogó con El Periódico y contó cómo afrontan esta etapa que las tiene peleando por cosas importantes en la competencia federada.

- ¿Cómo viven este presente?

Estamos muy contentas, sobre todo porque hace tres partidos que venimos ganando y de buena manera, a lo mejor nos falta mejorar muchas cosas a nivel técnico, pero en lo colectivo estamos muy bien y eso es lo que hace que terminemos ganando los partidos. No ganamos por una gran diferencia, nos tuvimos que esforzar mucho, pero eso es lo que nos caracteriza, somos un grupo que no vamos a parar hasta el final y siempre vamos por más, no nos conformamos con un empate...

- Y están entre las mejores de la categoría...

Estamos entre las mejores de la segunda categoría de la Liga Cordobesa y estamos muy contentas, esperamos que el partido que tenemos pendiente poder ganarlo para seguir bien arriba para poder clasificar al torneo Proyección porque en caso de hacerlo estaríamos jugando por primera vez en la historia del club con equipos de la "A", es el objetivo. Sabemos que este año no hay ascensos ni descensos, obviamente lo tomamos como aprendizaje y experiencia para el próximo año.

- ¿Cuál fue la clave para para revertir esa situación? Porque al principio los resultados no se daban ¿Pasaba por la cabeza?

Sí, tal cual. Creo que veníamos acomodándonos con la pandemia y jugadoras que se fueron, otras que volvieron, capaz nos sentíamos menos y en realidad tranquilamente podíamos ganarle a cualquier equipo y nos hicimos cuenta. Creo que fue clave el partido con La Salle donde empezamos perdiendo 2-0 y terminamos ganando 4-3. Si nos hacían un gol, seguíamos metiéndole, ahí nos dimos cuenta que claramente estamos para pelearle a cualquier equipo. Este finde, por ejemplo, nos faltaron jugadoras muy importantes, pero igual demostramos que con las que estamos podemos hacer mucho, tenemos un grupo muy unido y eso se nota por eso estamos muy contentas y confiamos en las que están...

- ¿Fue un plus para el equipo el regreso de varias jugadoras que no iban a jugar en esta temporada?

Son jugadoras con mucha experiencia, tienen presencia en la cancha y claramente eso se nota y son referentes para el club, así que es bueno que muchas jugadoras estén volviendo para demostrar que sí se puede seguir jugando y que la pandemia no fue un impedimento.

El torneo. Antártida suma 12 puntos en el torneo con un partido menos, el equipo marcha quinto producto de 4 victorias y 2 derrotas.

- A pesar de tu edad, hace mucho que jugás en primera ¿Te considerás también una referente?

Es mi cuarto año, contando el año pasado que no se puedo jugar por la pandemia, pero ya hace al menos tres años que estoy jugando en Primera y yo creo que que sí, a lo mejor, soy una referente pero eso es gracias a que todas las jugadoras más grandes nos hacen sentir una más, por ser más chica no te hacen sentir inferior y eso está bueno, que el grupo no te haga sentir menos. Por estar hace mucho en el club es un plus y en la cancha puede que pese.

- ¿En ese sentido y por tu experiencia, se podría decir que también que sos una especie de nexo entre las más grandes y las más chicas?

Sí, pero creo que de todas maneras en el club siempre hubo jugadoras chicas y obviamente están las que tiene más experiencia, pero desde siempre que el club tiene jugadoras chicas en primera, por lo menos siempre hay cuatro o cinco jugadoras de 16-17 años, ahora mismo hay cinco chicas que juegan en quinta categoría y después juegan en primera, es lo que se hizo siempre en el club y está bueno porque después con 20 años ya son jugadoras de experiencia, creo que eso está bueno de parte del cuerpo técnico, que les puedan dar confianza desde chicas.

Jugar en casa. "Jugar en nuestra cancha no se compara, es un plus, lo bueno es que nos quedan muchos partidos en San Francisco, la mayoría y tenemos que aprovecharlo, sacar los tres puntos si o si en los partidos que nos quedan en casa", dijo Roasso.

- ¿Entrenás en Córdoba junto a un grupo de compañeras y el sábado vienen a jugar?

Sí, durante la semana entrenamos acá con la rutina del preparador físico y hay dos jugadoras del equipo que son cordobesas, entonces entrenamos con ellas, los miércoles jugamos amistosos, nos invitan y nos prendemos para seguir el ritmo.

- ¿Cómo se acoplan al equipo?

Nos conocemos desde siempre, así que cuando volvemos no hay mucho problema, las chicas de San Francisco y el cuerpo técnico nos reciben muy bien así que eso está bueno y te alienta a seguir.

- ¿Cuánto influye la nueva iluminación que inauguró recientemente el club?

Está muy bueno, el jueves pasado estuve entrando en San Francisco y claramente se nota un cambio muy grande, así que estamos muy agradecidos por el esfuerzo que hacen. Es totalmente distinto, evidentemente esto abre muchas posibilidades porque es totalmente distinto ir a entrenar sabiendo que hay buena iluminación, a parte te da mucha más seguridad porque evita riesgos, la verdad que está muy bueno y se nota que la Comisión está con ganas de meter más proyectos así que estamos muy agradecidas.