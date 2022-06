Este domingo continúa el torneo de fútbol femenino "21 de Agosto" que disputará su segunda fecha en cancha de Proyecto Crecer a partir de las 9 de la mañana.

La programación:

Proyecto Crecer vs Antártida Argentina

Sportivo Belgrano vs Talleres

DMD Freyre vs Mitre (Las Varillas)

Cult. San Bartolomé vs Huracán (Frontera)

Lobitas (Frontera) vs Ctro. Vecinal "Nicolás Batalla" (Arroyito)