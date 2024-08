Fuertes declaraciones de Peillat tras festejar el gol a Los Leones: sus polémicas frases

El jugador Gonzalo Peillat expresó: "Que te digan las cosas que te dicen, la verdad que me hace pensar qué buena decisión tomé" sobre los insultos que recibió tras el gol anotado a Los Leones con la camiseta de Alemania en los Juegos Olímpicos 2024.

Estas palabras reflejaron sus sentimientos al enfrentarse a su país natal en un escenario tan importante. Peillat, quien fue una pieza clave en la victoria de Argentina para obtener la medalla de oro en Río 2016, ahora defiende los colores de Alemania y sus declaraciones generaron revuelo en las redes.

Pero no iban a terminar ahí, sino que tuvo fuertes palabras para quienes lo critican: “Como dijo Maradona, que la sigan chupando”, dijo en declaraciones a la TV Pública.

El encuentro fue intenso, con Argentina cayendo 3-2 ante Alemania en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. La particularidad radica en que el segundo gol alemán fue anotado por Peillat, quien dejó de representar a Argentina debido a diferencias con la Federación.

"Con Argentina jugamos varias veces ya durante el año en la Pro League. Creo que ya es una cosa más normal. Por ahí al principio sí es un poco 'uh, qué es esto', pero se dio de esta manera", comentó Peillat en TyC Sports, describiendo cómo se adaptó a la situación de competir contra su país de origen.

Sobre su celebración del gol, Peillat explicó: "Argentina es un país bastante futbolero y creo que lo relacionan todo por ese lado. Si tengo que decir algo, se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal. Y no lo hicieron".

Este comentario reafirma su decisión de representar a Alemania y las peleas que tuvo con la Federación de Hockey.

Lejos de mostrarse arrepentido por el grito o de achicarse ante las críticas, el defensor de 31 años redobló la apuesta primero en declaraciones a TyC Sports: "Yo en el momento que representé a la Argentina lo representé de la mejor manera. Creo que una medalla olímpica poca gente en Argentina la consiguió. Hoy, que te digan las cosas que te dicen, me deja de pensar 'qué buena decisión tomaste' al final del día".

Finalmente, ante la TV Pública, Peillat abordó la polémica y las críticas que recibió en redes sociales por su cambio de equipo: "Muchas cosas las leo. En hockey no somos fútbol, no somos Messi... No somos ninguno de esos jugadores que representan a Argentina. El hockey es un deporte muy chico y cada jugador está cerca de los espectadores".

Y agregó: "Hay que hacer un poco mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando".

Las críticas no se hicieron esperar, no solo por la actitud ante el equipo de su propio país sino por citar a Diego Maradona, ya que usuarios en redes sociales le recordaron sus críticas al ex ídolo futbolístico y que había retuiteado un posteo del presidente Javier Milei en el que llamaba “Maradroga” al ex jugador.

¿Por qué Peillat renunció a Los Leones?

Peillat se destacó como una de las figuras fundamentales del equipo de Los Leones que logró la ansiada medalla en los Juegos Olímpicos de Río 2016. No obstante, en 2019, tomó la decisión de abandonar la camiseta albiceleste debido a discrepancias con los dirigentes del hockey argentino.

