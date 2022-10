El pasado fin de semana se completó el Torneo Apertura de la Liga Amateur de Fútbol y La Milka se quedó con el segundo escalón del podio. Más allá del resultado, en la institución se piensa más allá y el presidente Fernando Godoy hizo un balance donde anticipó que el Quintero no participará del próximo torneo.

Godoy comentó que el objetivo del regreso de la Liga no era simplemente organizar un torneo de fútbol los sábados sino que se apuntaba a reflotar a los clubes de barrio que realizan un importante trabajo social con juveniles, acercar a los chicos al deporte y revindicar estos espacios de contención. Esto no se cumplió y, fiel a su estilo, explicó los motivos que hacen que La Milka empiece a mirar hacia otro lado.

En diálogo con el Clásico Deportivo, programa que se emite en FM 97.1 la Radio de El Periódico, Godoy señaló que "el análisis siempre es positivo para el club, miramos el lado bueno, lo institucional, nos toca ser dirigentes a nosotros los que alguna vez fuimos jugadores. El club volvió a encontrarse con sus raíces, con su gente, gente que antes no iba a la cancha, hinchas nuevos porque la comisión directiva trabaja para eso, obviamente que buscamos un objetivo deportivo, pero lo más importante es que el club crezca en lo institucional, en instalaciones… Lógico que no estamos contentos por perder la final, pero eso es un resultado deportivo y el fútbol tiene revancha", indicó.

“Nos cruzamos con la gente del barrio en la calle y nos dicen que el club está barbaro, están contentos, nos dan ideas, se suman y nosotros estamos abiertos para eso, porque el club no es de nadie, nosotros pasamos, pasan los jugadores y el club queda. Es un club con 87 años de historia y se lo tiene que respetar, donde pasaron muchos dirigentes y jugadores, pero sigue creciendo, de a poco, pero de alguna manera sigue creciendo”, contó Godoy.

- ¿Qué balance hacés de esta temporada turbulenta?

Creo que el regreso de Liga Amateur fue muy positivo en todo sentido, hasta hoy. Yo voy de frente, digo las cosas, a algunos les puede caer bien y a otros mal. Yo creo que no es el momento de que la Liga continúe porque hay muchas cosas que no están bien, lamentablemente. Creo que si la Liga Amateur no se preocupa por tener inferiores y por tener una reserva no vamos bien...

La Milka hizo una pretemporada, pagó un profe y tuvo 25 chicos ilusionados y a dos semanas de empezar la Liga muchos clubes se bajaron. Eso nos molestó porque si no seguimos pensando como una liga independiente, donde vamos un grupo de amigos y ponemos un poco cada uno para pagar la fecha. La Liga Amateur tiene que pensar en juntarse con la Liga Juvenil, tiene que exigir inferiores, que tengan una reserva, que era lo que habíamos quedado y no se dio por la falta de compromiso de algunos clubes. Si no pensamos de esa manera pasan los jugadores y terminan en esto, esperando meramente un resultado deportivo y lo que se planteó fue otra cosa, que vuelva la Liga con juveniles, donde cada uno se preocupe por tener su cancha y su predio.

“Si proyectamos en tener divisiones juveniles, reserva y primera, va a ser más respetable. Son cosas que hay que cambiar, pero de esta manera creo que no se va a llegar a buen puerto”, dijo Godoy.

- ¿Dónde estuvo el error?

Con el diario del lunes, creo que el error fue hacer una Liga de 18 equipos con solo cuatro canchas para disputarla. No era momento para agrandar la Liga sino consolidar clubes con reservas y juveniles, respeto mucho a clubes que laburan en su cancha como La Florida, Iturraspe, Juventud Unida o Barrio 9 de Septiembre que están haciendo un esfuerzo bárbaro en Ferroviarios, yo sé lo que es mantener el predio, pagar la luz, pagar los arreglos, cuando viene otro club y te rompe el alambrado o algo, todo eso cuesta y tiene que salir del club. Las discusiones en las reuniones fueron por ahí, uno pone la cancha y los otros están pensando en pagar la fecha y nada más, después cuando se rompe algo es otro el trabajo para nosotros.

- ¿La Milka no va a participar del próximo torneo?

La Milka no va a participar porque no estamos de acuerdo con una gestión donde la cabeza de la Liga que son los que tienen que regir el camino de la Liga se están peleando todos, yo no ando con ‘puteríos’, yo he ido a las reuniones y a veces no sacás nada positivo. Cuando empezás de esa manera no vas a buen puerto, creo que la Liga tiene que estar bien ordenada como cabeza, dejar los egos, respetar a los clubes porque lo que sintió La Milka fue una falta de respeto desde lo institucional, en las redes sociales que las usa cualquiera y cualquiera detrás de un teclado dice cualquier cosa, no fuimos respetados.

- ¿Le faltaron el respeto al club?

Uno de los motivos por el cual La Milka se aleja en estos momentos es por eso, porque La Milka no se sintió respetada de parte de la Liga y de los dirigentes, nosotros tenemos que tener en cuenta que los dirigentes tenemos otra función, yo no soy ningún santo y tenía una forma de jugar difícil, pero una vez que cumplís otra función en el club, tenés otra tarea, nos sentimos tocados y manchados por algo inexistente y nadie de la Liga, y ningún dirigente salió a ponerle tranquilidad a esto. Una cosa es que venga de los hinchas, que lo puedo entender, pero otra cosas es que venga de los dirigentes que conformamos la Liga, de los que tenemos que trabajar para frenar la violencia.

Árbitros. “Hay muy pocos preparados, los mejores árbitros se van a dirigir las ligas de AFA porque el pago es otro, son otras las canchas, es otro el trato, tienen policía y es entendible desde los árbitros. Acá por ahí tenemos árbitros que recién empiezan, que van a cobrar a favor, te van a cobrar en contra, pero no lo hacen queriendo. Y parece que siempre terminamos juzgando a los árbitros y no es así, los jugadores también erran goles y erran penales. Pero se termina ahí…”, comentó.

- Parece que todo termina en el resultado del sábado…

En una época los clubes de Liga Regional se abastecían de jugadores de Liga Amateur, otros de mayor nivel iban a Sportivo Belgrano, antes había trabajo, todos los clubes proyectaban a futuro con los chicos, trabajaban para poder tener su cancha, que la mayoría la tenía. Si nosotros desde la Liga, algunos dirigentes, piensan que un partido te va a cambiar la historia la verdad que estamos muy equivocados….

Discutir por un resultado, que hoy el árbitro me favoreció, que mañana me perjudicó, porque quizás no están capacitados, pasa hasta en los partidos de AFA. Si somos dirigentes, pensemos como dirigentes, sino esto termina en este carril, se habla de plata, lo veo, pero que no opine no quiere decir que estoy de acuerdo…

“Casas estaba diciendo que no le pasamos informe de las entradas, la verdad es que no lo vi en la Liga en estos tres meses. Sí se lo pasamos a los dirigentes que quedaron al frente de la Liga, a ellos se los presentamos. Los números dieron perfecto con Iturraspe, que también se llevó un porcentaje de las entradas porque puso la cancha y era uno de los clubes más interesados por esto. Está todo bien, lo otro es hablar de más. Tenemos que tener un proyecto y hablar de ese proyecto, dejemos el puterío barato porque lo único que hacen es que las autoridades municipales vean esto y digan ‘¿Para esto querían volver con la Liga Amateur?’”, indicó Godoy.

- ¿La Milka va a mirar a otra Liga?

En gran parte este crecimiento se debe a la Liga Amateur, pero La Milka fue siempre La Milka, obviamente que al tener esta actividad el club va creciendo, le agradecemos mucho a la Liga Amateur, pero La Milka crece por sus dirigentes, por los jugadores, por los colaboradores, por los hinchas y la gente que paga la entrada, no es por tal Liga. Si nos vamos a jugar a otra Liga la gente va a seguir yendo.

Nosotros estamos pasando un buen momento, la gente nos apoya mucho, tenemos 25 publicidades para la cancha que no tenemos más lugar. Esta semana terminamos de armar el presupuesto para el cercado completo de la cancha, la gente nos apoya, nos cree y eso nos hace mirar al futuro y obviamente que vamos a mirar otra Liga. No nos debemos a cuatro o cinco amigos que nos juntamos el sábado para jugar, la Comisión se debe a un club con 87 años de historia, a todo un barrio, donde tenés que administrar bien los fondos, se debe a la gente que colabora y a todo el barrio. Somos un club importante de la ciudad que queremos crecer, si otra Liga nos va a permitir seguir creciendo miraremos para otra Liga seguramente. Hoy por hoy La Milka no juega la Liga Amateur, de esta manera y con este pensamiento no la vamos a jugar, ya lo hemos hablado con los jugadores, con todos, es una decisión que no nos gusta, nos duele, pero primero está el club, hay que respetar el club, se le faltó el respeto a la institución y de ningún lado se tranquilizó. Si hay dirigentes de otros clubes que solo piensan en el partido del sábado realmente estamos muy lejos, eso lo hago con mi grupo de amigos los sábados donde ponemos un poco cada uno y jugamos entre amigos, eso es una cosa, los clubes es otra cosa, es totalmente distinto. La Milka está muy lejos de eso.

“Nosotros no queremos poner más la cancha, arriesgamos mucho y los otros no arriesgan nada, esa es una de las disputas que tuvimos con la Comisión que está ahora, que quieren un estilo de cooperativa y yo no lo entiendo, cada uno maneja su club como su casa, a fin de mes nadie va a pedirle a la Liga plata para la luz, para los arreglos. Son distintos pensamientos, no los comparto para nada y eso hace que uno se aleje de la Liga. Si no le ponemos seriedad la Liga no va a buen puerto”, apuntó el presidente de La Milka.