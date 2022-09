Luego de que varios dirigentes de distintos clubes de Liga Amateur de Fútbol de San Francisco salieran a criticar el desempeño del secretario de la entidad, Julio Ricci, quien quedó a cargo tras la renuncia del entonces presidente Carlos Giordano, el apuntado salió a responder las críticas y aseguró que el próximo lunes se convocará a una reunión para abordar distintas temáticas.

En diálogo con El Periódico Radio (FM 97.1), Ricci primero se refirió a la final de la Liga Amateur que se disputará este sábado en cancha de Defensores de Iturraspe desde las 15:30.

“Este viernes terminamos de cerrar el tema del operativo de seguridad tanto con la Municipalidad como con la Policía de la provincia y la seguridad privada también”, comenzó diciendo Ricci. Y luego acotó que en conjunto con los centros vecinales se definió cómo será el estacionamiento de vehículos y por dónde va a ingresar cada parcialidad. "Se va a contar con 30 efectivos policiales alrededor de la cancha para que controlen los accesos y 10 personas de seguridad en el interior, para que la gente vaya tranquila y disfrute del evento”, dijo.

Pedido de explicaciones

Consultado sobre las críticas vertidas por varios dirigentes por “mal desempeño de la liga” y al pedido de que se presenten los balances, Ricci sostuvo: “Esto es algo que tenemos que solucionarlo internamente en comisión, esta gente hace más de cuatro o cinco meses que ni aparece y ahora lo está haciendo, la verdad prefiero hablar de lo que va a ser mañana, la final que es mucho más lindo y que va a abarcar a dos equipos que merecidamente tienen su lugar en la final”.

Según el secretario de la Liga, días atrás se enteró de la renuncia de Giordano por sorpresa. “Me amanecí con que en el escritorio de la Liga estaba una nota que tenía escrita la renuncia del presidente, la verdad que yo no me he comunicado con él. Aduce que por problemas personales no va a seguir siendo el presidente, ya lo venía diciendo hace tiempo, él tiene compromisos en Liga Juvenil, en el Baby fútbol, son decisiones que toma cada uno y hay que respetarlas”, manifestó.

Luego continuó apuntando contra las críticas de otros dirigentes: “Siempre estamos dispuestos a que se sume gente, no solo para que nos dé una mano sino también para que la misma liga se haga fuerte pero nunca se sumaba gente, ahora quieren sumarse. Me parece perfecto, a partir del lunes de la semana que viene se hará una reunión y los que se quieran sumar y piensen en positivo bienvenido sea, todo lo que sea para sumar es muy bueno, nosotros nunca bloqueamos eso, al contrario”, expresó.

Y continuó: “El señor que habló antes -por Sergio Casas- me pidió a mí mismo no ir más porque tenía problemas familiares, lo que es entendible, me planteó que no iba a poder asistir por un tiempo y lo entendí, ahora sale con otro tipo de cosas que se quiere volver a sumar, me parece perfecto”.

Sobre la presentación de los balances expresó que todos los meses se presentaron. “Todos los meses se presentaron balances, yo como secretario no tengo por qué presentar balance porque no manejo lo que es el dinero”, aseguró.

Cambio de llaves y pedido de elecciones

Luego abordó otras de las críticas del grupo de dirigentes sobre un supuesto cambio de llaves en las puertas de la Liga. “Acá cuando se cambió la cerradura fue porque se había roto no porque no quería que entre tal o cual persona, todo el mundo lo supo porque estuvimos una noche sin entrar y hubo que llamar al cerrajero. Se hicieron solamente dos juegos de llaves del cual tenía una el presidente y otra yo, si al señor Castro le molestó no tener llave tranquilamente las podría haber pedido y no apareció”, comentó, e insistió: “Son cosas que la semana que viene las hablaremos internamente para ponernos de acuerdo o no, entre nosotros”.

Al referirse a un posible llamado a elecciones manifestó: “Este último tiempo hemos trabajado muchísimo para que la liga continúe y hemos tenido muchísimas trabas. Trabas lógicas porque hoy por hoy la Liga Amateur no pudo terminar sus papeleríos legales correspondiente porque hay muchos clubes de los cuales te piden cierta cantidad de papeles desde personería jurídica y los clubes no los tienen. Hay que poner primero a los clubes en regla para luego poner en regla a la Liga, esto es algo que tampoco lo entendió esta gente”.

Y luego disparó: “Piden transparencia pero estas personas hace cuatro meses no aparecen, si aparecerían estarían al día de cómo son las cosas. Lo expliqué en reuniones primero se forma una comisión con cierta cantidad de personas con la cual vamos para adelante con el tema legal, una vez que el tema legal esté encaminado ahí se puede pedir una asamblea para seguir con la misma lista o ir a elecciones con una, dos o tres listas”.