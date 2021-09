Federal A: Sportivo subió un escalón tras la victoria en Entre Ríos

Se completó este domingo la 23ª fecha del Torneo Federal A que comenzó el sábado con la victoria de Sportivo Belgrano 2-1 sobre Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Con los resultados puestos, la Verde se ubica ahora en el puesto 12 con 22 puntos, a cuatro de la zona de clasificación.

La cima de la tabla ahora la vuelven a compartir Racing de Córdoba y Gimnasia y Tiro que suman 26 unidades. La Academia aprovechó el empate de los salteños y se volvió a trepar a la punta.

Sportivo Belgrano volverá a jugar el próximo viernes en el Boero, por la fecha 24, ante Douglas Haig de Pergamino a partir de las 20.30.

Los resultados

SAB | Gimnasia (Cdu) 1-2 Sportivo Belgrano

Árbitro: Santiago Folmer

SAB | Chaco For Ever 0-0 Def. de Belgrano

Árbitro: Jorge Sosa

DOM | Sp. Las Parejas 1-1 Gimnasia y Tiro

Árbitro: Cesar Ceballo

DOM | Racing (Cba) 3-2 Depro

Árbitro: Joaquín Gil

DOM | Douglas Haig 2-1 Sarmiento

Árbitro: Julio Luciano

DOM | Central Norte 3-2 Unión (Sunchales)

Árbitro: José Díaz

DOM | Boca Unidos 3-0 Juv. Unida (G)

Árbitro: Mauricio Martín

Libre: Crucero del Norte

Tabla

Próxima fecha

Unión (Sunchales) vs. Chaco For Ever

Def. de Belgrano vs. Racing

Depro vs. Gimnasia (CdU)

Sp. Belgrano vs. Douglas Haig

Sarmiento vs. Sp. Las Parejas

Gimnasia y Tiro vs. Boca Unidos

Crucero del Norte vs. Central Norte

Libre: Juv. Unida (G)