El clásico entre Sportivo Belgrano y Racing de Córdoba, disputado el pasado viernes, terminó caliente. Fueron 10 minutos de furia tras el encuentro que terminó en una gresca entre los protagonistas y en simultáneo un cruce de allegados de ambas instituciones.

Juan Manuel Aróstegui, presidente de Sportivo Belgrano, dialogó este martes con El Periódico y aclaró lo sucedido. "Se dijo mas de lo que realmente fue y esa es un poco la indignación que teníamos de parte del club, primero porque no pasó lo que se dijo, segundo porque hay gente que comentó y expuso situaciones cuando realmente no lo vio y tercero porque después del partido junto con los dirigentes de Racing de Córdoba terminamos hablando porque en realidad tenemos buena relación con la gente de Racing, de que no se iba a mostrar nada, que nos habíamos equivocado de las dos partes, que fue un momento de calentura por todo lo que significa jugar el clásico cordobés, por como venían ellos y como veníamos nosotros también que necesitábamos tener una buena actuación y sumar aunque sea un punto y por eso de parte del club Sportivo Belgrano no salió nada el fin de semana y hasta ahora tampoco más que tres declaraciones que hice en tres medios porque habíamos dado la palabra y porque realmente si bien hubo una trifulca ente jugadores, todo terminó ahí", explicó.

Los incidentes comenzaron después de que el cuerpo técnico de Racing respondiera algunos insultos recibidos desde la tribuna y provocara a los presentes en la platea. Además, el jugador Nicolás Parodi (de Racing) admitió que intentó agredir a un colaborador de Sportivo Belgrano.

"Fue una calentura de parte del técnico de ellos que discutió con unas colaboradores del club, colaboradores que tienen que estar, terminó el partido y entró a la zona mixta y empezó a ponerse nervioso porque uno le comentó: 'cortala porque al lío lo armaste vos' y no había forma de pararlo, se vinieron todos los jugadores de ellos, salieron nuestros jugadores del vestuario y ahí fue el momento más caliente de la noche que fueron unos minutos, estaba la Policía, el árbitro y nosotros éramos cuatro dirigentes que estábamos separando, se metió el presidente de ellos también con una furia que no lo podíamos tener y nosotros lo único que hacíamos era calmar y separar las aguas porque no encontrábamos el por qué, pero ya está, ya había terminado y no había porque seguirlo", agregó Aróstegui.

"Fuimos los únicos damnificados"

El presidente del club explicó también que el único damnificado fue Sportivo Belgrano ya que el arquero Mauro Priotti recibió un botellazo y tuvieron que darle tres puntos de sutura. "Fuimos los únicos damnificados, por eso nuestra indignación, Mauro Priotti tuvo un corte en la ceja porque le tiraron una botella y le tuvieron que dar tres puntos, pero en ningún lado salió la foto de Mauro cortado, ni nada por el estilo. Gente de acá salió diciendo que hubo 30 heridos, esas son las cuestiones que me preocupaban, la gente de San Francisco que habló sin haber visto la secuencia, después el diario de Córdoba lo que le dice la gente de Racing lo toma como cierto, pero lo peor de todo es que hubo gente que dijo barbaridades, que hubo 30 heridos, no sé con qué objetivo saca ese tipo de información", manifestó Aróstegui.

"Los hechos son inadmisibles, eso por supuesto que queda al margen, uno viene peleando contra la desdramatización del resultado porque le estamos haciendo mucho hincapié a la vida o muerte de un resultado y nos estamos olvidando de que esto es fútbol, es un deporte y no deja de ser un juego, en algún momento puede llegar a pasar algo grave y ojalá que nunca pase", agregó.

"Nosotros hablamos con ellos (por la delegación de Racing), incluso hubo jugadores que vinieron a pedir disculpas y lo tomamos como tal, el hecho quedaba ahí y no se debía volver a repetir", indicó el presidente de Sportivo Belgrano.

Un cruce detrás de los vestuarios

Por otro lado, en redes sociales no oficiales pero identificadas con el club cordobés se publicó un video sacado de contexto, aludiendo a que los hinchas de Racing presentes en el estadio habían sido agredidos cuando no fue así.

"La gente de Racing estaba en la platea baja, eran unos 25 en total, se meten por la puerta que da a la parte trasera del vestuario, y cuando escuchan los ruidos dentro de la zona mixta se quieren meter al SUM por la parte de atrás; ahí los para la gente nuestra, entre insultos va e insultos viene, se da una pequeña pelea pero que no fue mas que discusiones porque no pasó a mayores, incluso hay un video que mostraron ellos donde no se ve nada porque no pasó absolutamente nada", aclaró el presidente del club.