Luego del empate sin goles el último domingo ante Defensores de Belgrano, Sportivo Belgrano ya tiene definido el calendario y rivales en la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2024, tras el sorteo realizado este lunes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino.

Después de lograr el segundo puesto en su grupo, la Verde comenzará la etapa en la parte decisiva de la competencia el próximo domingo 21 de julio como local frente a Atenas de Río Cuarto. Integra la Zona B junto a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Atenas (RC), Central Norte de Salta, Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero), Sol de América (Formosa), San Martín de Formosa, 9 de Julio de Rafaela y Sportivo Las Parejas.

La otra zona, la A, está compuesta por Camioneros (9 de Abril), Ciudad Bolívar, Argentino (Monte Maíz), Germinal (Rawson), Gutiérrez (Mza), Kimberley (MdP), Olimpo (BB), Santamarina (Tandil) y Villa Mitre.

Esta segunda fase se jugará todos contra todos, pero con partidos solo de ida. Clasificarán dos a los playoffs por el ascenso directo, el resto se sumará a los playoffs de la fase Reválida.

Fixture de la Zona B del Federal A 2024 - Fase Campeonato

Fecha 1 (21/7)

Central Norte vs. Sarmiento

Sol de América vs. San Martín

Sp. Las Parejas vs. Defensores de Belgrano

Sportivo Belgrano vs. Atenas

Libre: 9 de Julio.

Fecha 2 (28/7)

Atenas vs. Sp. Las Parejas

Defensores de Belgrano vs. Sol de América

San Martín vs. Central Norte

Sarmiento vs. 9 de Julio

Libre: Sportivo Belgrano.

Fecha 3 (4/8)

9 de Julio vs. San Martín

Central Norte vs. Defensores de Belgrano

Sol de América vs. Atenas

Sp. Las Parejas vs. Sportivo Belgrano

Libre: Sarmiento.

Fecha 4 (11/8)

Sportivo Belgrano vs. Sol de América

Atenas vs. Central Norte

Defensores de Belgrano vs. 9 de Julio

San Martín vs. Sarmiento

Libre: Sportivo Las Parejas.

Fecha 5 (18/8)

Sarmiento vs. Defensores de Belgrano

9 de Julio vs. Atenas

Central Norte vs. Sportivo Belgrano

Sol de América vs. Sp. Las Parejas

Libre: San Martín.

Fecha 6 (25/8)

Sp. Las Parejas vs. Central Norte

Sportivo Belgrano vs. 9 de Julio

Atenas vs. Sarmiento

Defensores de Belgrano vs. San Martín

Libre: Sol de América.

Fecha 7 (1/9)

San Martín vs. Atenas

Sarmiento vs. Spprtivo Belgrano

9 de Julio vs. Sp. Las Parejas

Central Norte vs. Sol de América

Libre: Defensores de Belgrano.

Fecha 8 (8/9)

Sol de América vs. 9 de Julio

Sp. Las Parejas vs. Sarmiento

Sportivo Belgrano vs. San Martín

Atenas vs. Defensores de Belgrano

Libre: Central Norte.

Fecha 9 (15/9)

Defensores de Belgrano vs. Sportivo Belgrano

San Martín vs. Sp. Las Parejas

Sarmiento vs. Sol de América

9 de Julio vs. Central Norte

Libre: Atenas.