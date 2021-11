Este domingo se disputaron los octavos de final del reducido por el segundo ascenso del Federal A a la Primera Nacional. Los siete encuentros de esta fase se disputaron a choque único, en el estadio del equipo mejor ubicado durante la etapa regular de la competencia.

Estos siete ganadores de la primera ronda se unirán a Racing de Córdoba, que cayó en la final por el primer ascenso ante Deportivo Madryn (0-1), en cancha de Arsenal, el jueves pasado.

Resultados

Gimnasia y Tiro de Salta 2-1 Villa Mitre de Bahía Blanca

Peñarol de San Juan 2-5 Defensores del Pronunciamiento

Olimpo de Bahía Blanca 3-1 Sportivo Las Parejas

Sol de Mayo de Viedma 2-4 Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Central Norte de Salta 1-0 Juventud Unida Universitario de San Luis

Cipolletti de Río Negro 1-0 Juventud Unida de Gualeguaychú

Chaco For Ever 2-1 Independiente de Chivilcoy

La segunda ronda o serie de cuartos de final del Reducido se jugará entre sábado 20 y domingo 21 del corriente. Las semifinales se celebrarán el domingo 28. La definición por el segundo ascenso se llevará a cabo el domingo 5 de diciembre, en cancha neutral.

Cuartos de final

Racing de Córdoba vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Gimnasia y Tiro de Salta vs. Defensores del Pronunciamiento (Entre Ríos)

Central Norte de Salta vs. Olimpo de Bahía Blanca

Cipoletti de Río Negro vs. Chaco For Ever