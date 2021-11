Este viernes se conocieron las fechas en las que se disputarán los cotejos del reducido del Federal A que otorgará el segundo ascenso a la Primera Nacional. El próximo domingo se jugarán los octavos de final y luego habrá dos semanas de parate.

“Debido a las elecciones pactadas para el 14 de noviembre que no permite disputar los encuentros y luego de analizar diferentes opciones (adelantar o jugar entresemana post votación), el Consejo Federal decidió directamente trasladar todo dos semanas. Es decir, una vez que se sepan los ganadores del domingo, habrá 14 días de descanso hasta el próximo partido”, publicó el sitio Ascenso del Interior.

“El principal motivo es que a partir de la Segunda Etapa de Playoffs (cuartos de final) y hasta el partido final inclusive, los encuentros se disputarán en cancha neutral lo que conlleva una mayor logística no sólo para los clubes sino también para el CF que deberá encontrar estadios, coordinar aspectos de organización, etc”, agregó ese mismo portal.

Leé más: El primer ascendido a la Primera Nacional es Deportivo Madryn que venció a Racing de Córdoba en cancha de Arsenal.

Octavos de final

DOM 16.15 hs | Gimnasia y Tiro de Salta (2do Zona B) vs. Villa Mitre de Bahía Blanca (8vo Zona A)

DOM 16.30 hs | Sportivo Peñarol (4to Zona A) vs. Defensores de Pronunciamiento (6to Zona B)

DOM 16.30 hs | Olimpo (5to Zona A) vs. Sportivo Las Parejas (5to Zona B)

DOM 17 hs | Sol de Mayo (2do Zona A) vs. Defensores de Villa Ramallo (8vo Zona B)

DOM 18 hs | Cipoletti (3ro Zona A) vs. Juventud Unida de Gualeguaychú (7mo Zona B)

DOM 18 hs | Central Norte (3ro Zona B) vs. Juventud Unida de San Luis (7mo Zona A)

DOM 18.45 | Chaco For Ever (4to Zona B) vs Independiente de Chivilcoy (6to Zona A).

* Los siete ganadores avanzarán a cuartos de final y allí se sumará Racing de Córdoba, perdedor de la primera final por el ascenso. Todos los partidos del reducido, se jugarán a partido único en cancha neutral y en caso de empate, se definirá con tiros desde el punto del penal.

Segunda Fase Playoffs -Cuartos de final-

Sábado 20/11 o Domingo 21/11

Tercera Fase Playoffs -Semifinales-

Domingo 28/11

Cuarta Fase Playoffs -Final-

Domingo 5/12