Federal A: se cerró la 15ª fecha con Sportivo clasificado y puntero

Este lunes se completó la 15ª fecha del Federal A en la Zona 3, donde Sportivo Belgrano quedó como único líder y además único clasificado de la zona.

En la provincia de Santa Fe, El Linqueño dio el batacazo y consiguió un importante triunfo por 1 a 0 sobre Sportivo Las Parejas para meterse de lleno en el lote de clasificados. Fue con gol de Gabriel Medina en la primera parte.

El plantel de la Verde tiene libre la jornada del martes y retomará los entrenamientos el miércoles en horario matutino. Trabajará de corrido en este horario hasta el día sábado inclusive, cuando parta rumbo a Pergamino para visitar a Douglas Haig.

El horario de este encuentro fue confirmado para las 15.30 horas.

La buena noticia es que para visitar al Fogonero, Maza podrá contar con las tres incorporaciones que realizó el club en las últimas semanas. Se trata de Facundo Hang, Nicolás Parodi y Braian Ramírez, que estarán a disposición del DT.

Cómo sigue el torneo

En la segunda etapa, los cuatro clasificados de la Zona 3 se cruzan con los cuatro clasificados de la Zona 4 donde ya tienen su pasaje asegurado Sarmiento de La Banda y Central Norte de Salta; los otros dos cupos serán dirimidos en estas últimas fechas por San Martín (Formosa), Sol de América (Formosa) y Juventud Antoniana.

Sin embargo, las dos zonas de la segunda fase están compuesta por 9 equipos. El último cupo de la zona de Sportivo será para el 5º (quinto) de la Zona 2, que tiene su tabla de posiciones muy ajustada y hoy sería Atenas de Río Cuarto.

Así están las zonas

Lo que resta en la Zona 3

16ª fecha

Douglas Haig vs. Sp. Belgrano

Independiente vs. Def. de Belgrano

Gimnasia vs. Sp. Las Parejas

El Linqueño vs. 9 de Julio

Libre: Depro

17ª fecha

Depro vs. El Linqueño

9 de Julio vs. Gimnasia

Sp. Las Parejas vs. Independiente

Def. de Belgrano vs. Douglas Haig

Libre: Sp. Belgrano

18ª fecha

Sp. Belgrano vs. Def. de Belgrano

Douglas Haig vs. Sp. Las Parejas

Independiente vs. 9 de Julio

Gimnasia vs. Depro

Libre: El Linqueño