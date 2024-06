Malas noticias en barrio Alberione: Sportivo tendrá al menos una baja para el domingo

Sportivo Belgrano se prepara para recibir a Independiente de Chivilcoy el próximo domingo a las 16.30 en el estadio “Juan Pablo Francia” y para este compromiso tendrá un baja sensible.

Es que Braian Noriega sufrió una molestia en el recto anterior del cuádriceps derecho al finalizar el encuentro ante Gimnasia el pasado fin de semana y los estudios arrojaron que tiene un desgarro.

El delantero -reciente incorporación-, venía siendo primera alternativa de Forlín y Turina en el ataque; ahora tendrá un tiempo de recuperación estimado de 21 días por lo cual se perderá el partido del domingo y seguramente el próximo encuentro ante Douglas también.

Además, el club ya confirmó la rescisión de los contratos de Cristian Taborda y Gastón Monserrat, a estos se le suma las salidas de Brian Meza y Ezequiel Barrionuevo semanas atrás.

Cabe recordar que la Verde ya incorporó a los delanteros Facundo Hang y Nicolás Parodi, como así también al mediocampista Braian Ramírez. Estos jugadores todavía no están habilitados y podrán jugar recién en la próxima fecha.

Puede clasificar el domingo

La Verde acumula 24 puntos y es el único escolta de la Zona 3, ahora a un punto del líder Defensores de Belgrano. Con tres victorias consecutivas, el equipo de Sergio Maza puede alcanzar la clasificación de manera anticipada si el próximo domingo se dan algunos resultados.

Esto puede darse si Sportivo le gana a Independiente y 9 de Julio pierde su compromiso ante Defensores de Pronunciamiento.

Cuaterna tucumana. El partido del domingo contará con el arbitraje de Nelson Bejas (Tucumán), acompañado por los asistentes Leila Argañaraz (Tucumán) y José Ponce (Tucumán); mientras que el cuarto árbitro será Rodrigo Ballestero (Tucumán)

Así se juega la 15° fecha

Domingo 15.30 hs | 9 de Julio (Rafaela) vs. Depro

Árbitro: Fernando Rekers

Domingo 16.30 hs | Sp. Belgrano vs. Independiente

Árbitro: Nelson Bejas

Domingo 19 hs | Def. de Belgrano vs. Gimnasia (CdU)

Árbitro: Luis Martínez

Lunes 19.30 hs | Sp. Las Parejas vs. El Linqueño

Árbitro: Guillermo González

Libre: Douglas Haig

Lo que resta

16ª fecha

Dougals Haig vs. Sp. Belgrano

Independiente vs. Def. de Belgrano

Gimnasia vs. Sp. Las Parejas

El Linqueño vs. 9 de Julio

Libre: Depro

17ª fecha

Depro vs. El Linqueño

9 de Julio vs. Gimnasia

Sp. Las Parejas vs. Independiente

Def. de Belgrano vs. Douglas Haig

Libre: Sp. Belgrano

18ª fecha

Sp. Belgrano vs. Def. de Belgrano

Douglas Haig vs. Sp. Las Parejas

Independiente vs. 9 de Julio

Gimnasia vs. Depro

Libre: El Linqueño