Sportivo recibirá a Independiente el próximo domingo: qué necesita para clasificar

Sportivo Belgrano encadena tres victorias de manera consecutiva en el Federal A, triunfos que le permite soñar con la clasificación de manera anticipada si el próximo domingo se dan algunos resultados.

La Verde acumula 24 puntos y es el único escolta de la Zona 3, ahora a un punto del líder Defensores de Belgrano que este lunes completó la fecha con un empate 2 a 2 ante El Linqueño.

A falta de cuatro fechas, y teniendo en cuenta que Sportivo quedará libre en la penúltima, el próximo domingo puede asegurarse la clasificación a la Zona Campeonato. Esto puede darse si le gana a Independiente y 9 de Julio pierde su compromiso ante Defensores de Pronunciamiento.

Desde la institución ya se confirmó que el duelo ante Independiente de Chivilcoy se jugará el próximo domingo a las 16.30 horas en el estadio “Juan Pablo Francia”.

En tanto, en la 16ª fecha visitará a Douglas Haig de Pergamino, partido que tiene programación tentativa para el día domingo 30 de junio a las 15 hs.

Tras la victoria ante Gimnasia, el plantel trabajó el lunes por la mañana en el gimnasio. Ahora tendrá libre la jornada del martes, volverá a entrenar el miércoles por la tarde y luego trabajará de corrido en horario matutino hasta el día domingo.

Lo que resta

15ª fecha

9 de Julio vs. Depro

Sp. Las Parejas vs. El linqueño

Def. de Belgrano vs. Gimnasia

Sp. Belgrano vs. Independiente

Libre: Douglas Haig

16ª fecha

Dougals Haig vs. Sp. Belgrano

Independiente vs. Def. de Belgrano

Gimnasia vs. Sp. Las Parejas

El Linqueño vs. 9 de Julio

Libre: Depro

17ª fecha

Depro vs. El Linqueño

9 de Julio vs. Gimnasia

Sp. Las Parejas vs. Independiente

Def. de Belgrano vs. Douglas Haig

Libre: Sp. Belgrano

18ª fecha

Sp. Belgrano vs. Def. de Belgrano

Douglas Haig vs. Sp. Las Parejas

Independiente vs. 9 de Julio

Gimnasia vs. Depro

Libre: El Linqueño