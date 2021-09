Federal A: cómo quedó la tabla tras el empate en el clásico cordobés

Sportivo bajó al puntero Racing de Córdoba tras empatar 1 a 1 este viernes en el Boero y en el marco de la 22ª fecha del Torneo Federal A. La Verde volvió a sumar en su casa después de cinco derrotas consecutivas de local.

Con los resultados de la jornada, la Verde quedó a seis puntos de la zona de clasificación.

La 22ª fecha (viernes)

Juv. Unida (G) 1-0 Sp. Las Parejas

Árbitro: Alvaro Carranza

Gimnasia y Tiro 4-2 Douglas Haig

Árbitro: Mauricio Martín

Depro 0-2 Chaco For Ever

Árbitro: Bruno Amiconi

Def. de Belgrano 2-0 Central Norte

Árbitro: José Sandoval

Sarmiento 0-0 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Federico Guaymas Tornero

Sp. Belgrano 1-1 Racing (Cba)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Unión 1-0 Crucero del Norte

Árbitro: Jorge Sosa

Libre: Boca Unidos

La Tabla

La próxima fecha

Sp. Las Parejas vs. Gimnasia y Tiro

Douglas Haig vs. Sarmiento

Racing (Cba) vs. Depro

Chaco For Ever vs. Def. de Belgrano

Central Norte vs. Unión (Sunchales)

Boca Unidos vs. Juv. Unida

Gimnasia (CdU) vs. Sp. Belgrano

Libre: Crucero del Norte