Federal A: cómo quedó la tabla de la Zona Norte

Sportivo Belgrano igualó 2 a 2 este domingo con Sportivo Las Parejas y el objetivo de ganar en casa sigue pendiente. La Verde sumó un punto y acumula 4, quedó a cinco unidades del puntero.

Precisamente el líder es el "fogonero" de Pergamino que este domingo goleó en su casa a Gimnasia y Tiro.

En la próxima fecha, la Verde visitará a Crucero del Norte que el sábado pasado fue goleado por Racing.

Los resultados de la Zona Norte

Sábado | Sarmiento 0-0 Atl. Paraná

Árbitro: Nahuel Viñas

Sábado | Racing (Cba) 4-1 Crucero del Norte

Árbitro: Joaquín Gil

Domingo | Douglas Haig 4-0 Gimnasia y Tiro

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Domingo | Juv. Unida (Gualeguaychú) 1-2 Boca Unidos

Árbitro: Jonathan Correa

Domingo | Gimnasia (Concepción del Uruguay) 1-1 Juv. Antoniana

Árbitro: Lucas Cavallero

Domingo | Def. de Belgrano 0-0 Unión (Sunchales)

Árbitro: Marcelo Sanz

Domingo | Sportivo Belgrano 2-2 Sp. Las Parejas

Árbitro: Guillermo González

Domingo | Central Norte 1-0 Depro

Árbitro: Francisco Acosta

Libre: San Martín (Formosa)

Tabla

4° fecha

Unión (Sunchales) vs. Central Norte

Gimnasia y Tiro vs. Def. de Belgrano

Atl. Paraná vs. Douglas Haig

Sp. Las Parejas vs Sarmiento

Crucero del Norte vs. Sp. Belgrano

Juv. Antoniana vs. Racing (Cba)

Boca Unidos vs Gimnasia (CdU)

Depro vs. San Martín (Formosa)

Libre: Juv. Unida (Gualeguaychú)