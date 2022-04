Tras el triunfo en Paraná, cómo quedó Sportivo en la tabla

Tras la victoria ante Atlético Paraná, Sportivo Belgrano salió del fondo de la tabla y sumó su primera victoria del torneo recuperándose así del arranque fallido ante Gimnasia y Tiro. La Verde acumula 3 unidades y quedó octavo.

Douglas Haig, Crucero del Norte y Sarmiento de Resistencia ganaron sus compromisos y son punteros de la zona. También ganó Juventud Antoniana que acumula 4 unidades junto a Racing de Córdoba y San Martín de Formosa.

Resultados la 2ª fecha de la Zona Norte:

Domingo | Depro 1-1 Def. de Belgrano

Árbitro: Enzo Silvestre

Domingo | Gimnasia y Tiro 0-1 Sarmiento

Árbitro: Pablo Núñez

Domingo | San Martín (Formosa) 0-0 Central Norte

Árbitro: Guillermo González

Domingo | Juv. Antoniana 1-0 Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Mauricio Martín

Domingo | Crucero del Norte 2-0 Gimnasia (Cdu)

Árbitro: Francisco Acosta

Domingo | Unión (Sunchales) 1-2 Douglas Haig

Árbitro: Joaquín Gil

Domingo | Sp. Las Parejas 0-0 Racing (Cba)

Árbitro: Bruno Amiconi

Domingo | Atl. Paraná 0-1 Sportivo Belgrano

Árbitro: Brian Ferreyra

Libre: Boca Unidos

Tabla

Próxima fecha

Gimnasia (Concepción del Uruguay) vs. Juv. Antoniana

Racing (Cba) vs. Crucero del Norte

Sportivo Belgrano vs. Sp. Las Parejas

Sarmiento vs. Atl. Paraná

Douglas Haig vs. Gimnasia y Tiro

Def. de Belgrano vs. Unión (Sunchales)

Central Norte vs. Depro

Juv. Unida (Gualeguaychú) vs. Boca Unidos

Libre: San Martín (Formosa)