El Ceibo no pudo continuar con su racha ganadora porque chocó con Sport Club de Cañada de Gómez en condición de visitante. Estuvo muy cerca, pero dejó pasar la chance de ponerse como escolta en la tabla de la División Córdoba-Santa Fe.

Ahora, recibirá a Sportivo Las Parejas el próximo jueves en el estadio "Antonio Cena" en un duelo clave para seguir prendido y dejar al equipo santafesino en el fondo de la tabla.

Resultados de la 13° fecha

Sp. Suardi 94-91 Santa Paula

Sp. Las Parejas 96-52 Sp. 9 de Julio (Río Tercero)

Sport Club 86-83 El Ceibo

Libre: 9 de Julio (Morteros)

Tabla

1. Santa Paula 21 pts.

2. Sport Club 17 pts.

3. Sp. Suardi 17 pts.

4. El Ceibo 16 pts.

5. 9 de Julio (Morteros) 16 pts.

6. 9 de Julio (Río Tercero) 16 pts.

7. Sp. Las Parejas 14 pts.

Próxima fecha

Miércoles 21 hs | 9 de Julio (Río Tercero) vs. Sp. Suardi

Miérvoles 21.30 hs | 9 de Julio (Morteros) vs. Sport Club

Jueves 21 hs | El Ceibo vs. Sp. Las Parejas

Libre: Santa Paula