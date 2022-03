Este fin de semana arranca el Asociativo de Básquet

El próximo fin de semana comenzará a disputarse el Torneo Apertura de la Asociación de Básquet de San Francisco donde se disputará el primer clásico local de la competencia.

Primera división y u17 disputarán la primera fecha íntegramente el viernes por la noche, mientras que las divisiones formativas jugarán el sábado por la tarde y el lunes por la noche.

1ª fecha

El Ceibo vs. San Isidro

Cultural Arroyito vs. Almafuerte

SS Devoto vs. El Tala

Programación de todas las categorías