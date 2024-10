El Tala se prepara para un enfrentamiento crucial esta noche en Carlos Paz, donde se medirá contra Bolívar por la cuarta jornada de la Zona B del Prefederal.

Con un registro de dos victorias y una derrota, el equipo de nuestra ciudad buscará su tercer triunfo en la competencia, lo que le permitiría acercarse de manera decisiva a los playoffs.

Aún queda una vuelta completa por disputarse, ya que esta es la cuarta fecha de un total de seis en la fase de grupos del Prefederal. Actualmente, El Tala se encuentra en la segunda posición de la tabla de la Zona B, y si repite el resultado logrado en el estadio "Luis Ferreyra" contra Bolívar, podría dar un paso firme hacia la clasificación para las rondas eliminatorias y soñar con un lugar en la Liga Federal 2025.

Además, una victoria de Banda Norte sobre Central Argentino este sábado en Villa María podría facilitar aún más el avance del equipo de nuestra ciudad.

De todas formas, el panorama se vislumbra prometedor para El Tala, ya que, luego de este compromiso, tendrá dos partidos consecutivos como local en la siguiente fase del torneo provincial.

Así se juega la 4ª fecha

Zona A

Viernes 21.30 hs | Matienzo (Cba) vs Almafuerte (Las Varillas)

Domingo 21 hs | El Ceibo vs Sportivo 9 De Julio (Río Tercero)

Zona B

Viernes 22 hs | Sportivo Bolívar (Carlos Paz) vs El Tala

Sábado 19 hs | Central Argentino (Villa María) vs Banda Norte (Río Cuarto)

Zona C

Viernes 21 hs | Sociedad Sportiva Devoto vs Bochas Sport (Colonia Caroya)

Domingo 20 hs | Deportivo Norte (Alta Gracia) vs A. D. 9 De Julio (Morteros)

Tabla de Posiciones

Zona A

Almafuerte (Las Varillas) 6 pts. El Ceibo 5 pts. Matienzo (Cba) 4 pts. Sp. 9 de Julio (Río Tercero) 3 pts.

Zona B

Banda Norte (Río Cuarto) 6 pts. El Tala 5 pts. Sp. Bolívar (Carlos Paz) 4 pts. Ctral. Argentino (Villa María) 3 pts.

Zona C