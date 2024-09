El Tala visita este viernes por la noche a Sarmiento de Leones por el segundo juego de playoffs en Liga Cordobesa de Básquet.

Será desde las 21 horas y con un triunfo el equipo de Lisandro Salles alcanzará la clasificación al Prefederal.

El Albo se impuso en San Francisco el domingo pasado, con un triple sobre el final del partido de Juan Nicolás Del Bue que sentenció el juego 80-79 a favor de los sanfrancisqueños.

En caso de no poder cerrar la historia este viernes, el tercer partido se disputará el próximo domingo en el “Luis Rafael Ferreyra” a partir de las 21 horas.

Fase Provincial A - Playoffs 2º juego (Viernes)

Viernes 21.30 hs | Sp. 9 de Julio (Río Tercero) vs. Hindú (Cba) - [Serie: 1-0]

Viernes 21 hs | Sparta (Villa María) vs. Banda Norte (Río Cuarto) - [Serie: 0-1]

Viernes 21 hs | Sarmiento (Leones) vs. El Tala - [Serie: 0-1]

Viernes 21 hs | Sp. Bolívar (Carlos Paz) vs. Unión (San Guillermo) - [Serie: 0-1]

Viernes 21 hs | Matienzo (Cba) vs. Unión (Oncativo) - [Serie: 1-0]

Viernes 21 hs | Dep. Norte (Alta Gracia) vs. Tiro Federal (Morteros) - [Serie: 1-0]

*Los dos mejores ubicados de la Fase II que ganen sus series avanzan directamente a semifinal y clasifican al Pre Federal.

*Los demás cuatro vencedores de las series también jugarán el Pre Federal

*Esos cuatro equipos disputarán un Play-In por los restantes dos lugares de las semis

Fase Provincial B - Playoffs 2º juego

Viernes 21.30 hs | Acción Juvenil vs. SS Devoto - [Serie: 0-1]

Jueves | Pilar Sport 60-75 Calera Básquet - [Serie: 0-2]

*El campeón obtendrá su boleto para el Torneo Prefederal 2024.