El Tala cayó por 74 a 59 ante Almafuerte de Las Varillas en el tercer partido de octavos de final en la Liga Cordobesa de Básquet y quedó eliminado de la competencia.

El Tricolor se impuso con un buen trabajo de Iván Álvarez (19p / 8 reb) y aportes de Fabian Saiz (11), Alberto Bonasea (10), Stefano Bachiochi (10p / 11 reb) y Franco Secchi (10). En el Albo se destacó Guido Falasconi (19p) y Mateo Battistino )11p); también Juan Ignacio Garetto (9p / 7reb).

El equipo sanfrancisqueño vendió cara su derrota y se despide del torneo siendo competitivo ante uno de equipos con mejor registro en la fase regular. De hecho el pasado viernes le cortó el invicto. Tendrá revancha en el torneo local, ya que afronta las semifinales ante el mismo rival.

Octavos de final

Bell (Bell Ville) 76-59 El Ceibo - [0-2]

El Tala 60-57 Almafuerte (Las Varillas) - [1-1]

Acción Juvenil (Gral. Deheza) 66-109 Bochas SC (Cnia. Caroya) - [0-2]

Ameghino (Villa María) 62-72 9 de Julio (Morteros) - [0-2]

Matienzo (Cba) 67-71 Argentino (Marcos Juárez) - [0-2]

Unión (San Guillermo) 75-61 Banda Norte (Río Cuarto) - [1-1]

Sparta (Villa María) 69-83 9 de Julio (Freyre) - [0-2]

Central Argentino (Villa María) 90-94 Unión Central (Villa María) - [0-2]

3° juego (Domingo)

Almafuerte (Las Varillas) 74-59 El Tala - [2-1]

Banda Norte (Río Cuarto) 78-67 Unión (San Guillermo) - [2-1]

Cuartos de final

El Ceibo vs. Unión Central (Villa María)

Almafuerte (Las Varillas) vs. 9 de Julio (Freyre)

Bochas SC vs. Banda Norte (Río Cuarto)

9 de Julio (Morteros) vs. Argentino (Marcos Juárez)