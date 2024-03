La Asociación El Ceibo sale a la ruta este miércoles en busca del quinto triunfo consecutivo en la Liga Federal de Básquet. Enfrenta a 9 de Julio de Morteros, a partir de las 21 horas, en el marco de la séptima fecha de la Conferencia Centro/Oeste.

El elenco que conduce ‘Mara’ Blengini viene de vencer a Bochas Sport Club el pasado sábado, triunfo que le permitió seguir en el lote de punteros de la zona. Fue con un plantel diezmado, con algunos jugadores afectados por dengue.

Para este compromiso ya podría ser de la partida el santiagueño Martín Sauco, sin embargo esperan por la evolución de Pablo Grosso y Matteo Blengini. Quién todavía no podrá jugar es Sebastián Fux, por lesión muscular.

El Celeste viene de ganarle a Argentino de Marcos Juárez, tiene el mismo puntaje que la Flor Nacional y solo perdió en la segunda fecha ante Bochas Sport Club.

Previa

9 de Julio (Morteros): Andrés Miguel, Erick Mecías, Santiago Gagliero, Valentín Beletti, Pablo Pérez Martínez, Emanuel Berra, José Cañete, Juan Montenegro, Javier Martín, Valentín Riquelme, Rodrigo Fillol y Bruno Cortese. DT: César Sobrero.

El Ceibo: Tomás Silveira, Emiliano Galtelli, Luciano García, Martín Sauco, Tomás Aimaretti, Juan Frigerio, Ignacio Zaffetti, Sebastián Fux, Pablo Grosso, Lucca Brezzo, Matteo Blengini y Mateo Vázquez. DT: Eduardo Blengini.

Estadio: Carlos Cerutti

Hora: 21

7º fecha - Conferencia Centro/Oeste

21 hs 9 de Julio (Morteros) vs. El Ceibo

21.30 hs Bochas SC vs. Ctral. Argentino

21.30 hs Libertad (Sunchales) vs. Argentino (Marcos Juárez)

Libre: Almafuerte

Tabla