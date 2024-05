La Asociación El Ceibo visita este viernes a Central Argentino de Villa María en el marco de la penúltima fecha de la fase regular en Liga Federal de Básquet. Será desde las 21 horas en busca de una victoria que lo reacomode en la tabla de posiciones.

La Flor Nacional acumula dos derrotas consecutivas, tras caer en su visita a Colonia Caroya y Las Varillas. Estas derrotas lo relegaron y ahora está obligado a ganar al menos uno de los dos partidos que le quedan para afirmarse en la zona de clasificación directa a los playoffs.

En frente tendrá al equipo villamariense que ya no tiene chances de acceder de manera directa a los playoffs, pero pugna por conseguir la mejor colocación posible en la tabla de cara a la reclasificación.

Ambos equipos ya se enfrentaron en el inicio de la temporada y fue con victoria de Central en San Francisco por 93 a 87.

Previa

Ctral. Argentino: Elías Moral, Víctor Baigorria, Felipe Gómez Bruno, Gonzalo Rubin, Santiago Gozzerino, Santiago Rosso, Tomás Guzmán, Facundo Santiago, Francisco Ozan, Juan Cruz Burgos y Maximiliano Robledo. DT: Juan Ramos

El Ceibo: Luciano García, Tomás Silveira, Martín Sauco, Tomás Aimaretti, Pablo Grosso, Ignacio Zafetti, Sebastián Fux, Emiliano Galtelli y Juan Frigerio. DT: Eduardo Blengini

Estadio: Central Argentino (Villa María)

Hora: 21

Así está la tabla

Bochas SC 18 pts. (8-2) Argentino 17 pts. (6-5) El Ceibo 16 pts. (6-4) 9 de Julio 16 pts. (6-4) Almafuerte 15 pts. (5-5) Ctral. Argentino 14 pts. (3-8) Libertad 12 pts. (2-8)

13ª fecha (Viernes 3)

20.30 hs | 9 de Julio (Morteros) vs. Bochas SC

21 hs | Ctral. Argentino vs. El Ceibo

21.30 hs | Libertad vs. Almafuerte

Libre: Argentino