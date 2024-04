El Ceibo no pudo recuperarse de la derrota en Colonia Caroya y volvió a caer en la Liga Federal de Básquet. Perdió el pasado sábado con Almafuerte y complicó sus chances de avanzar a los playoffs de manera directa.

El equipo de ‘Mara’ Blengini ahora camina en la cornisa, con la obligación de ganar al menos uno de los dos partidos que le quedan y también esperar cómo se dan los otros resultados.

Cabe recordar que los mejores tres de la tabla accederán directamente a los playoffs de la Conferencia Centro/Oeste, mientras que el resto disputará una reclasificación por un cupo en la fase eliminatoria Interzonal.

Jugar la reclasificación significa disputar al menos dos partidos más por eliminación directa y por ende más desgaste, además de la posibilidad de quedar afuera en la primera fase de la competencia. Por eso el equipo sanfrancisqueño buscará sellar el pasaje cuanto antes.

En playoffs, los cuatro clasificados de la Zona A se cruzarán con los cuatro clasificados de la Zona B, que está integrada por Red Star (Catamarca), Olimpia (Catamarca), Hindú BBC (Catamarca), Facundo (La Rioja), Chamical Básquet (La Rioja), Club Riojano y Rioja Juniors Basket.

Estos playoffs interzonales se disputan con formato 1-2 con ventaja de local para el mejor ubicado. Los cuatro ganadores avanzarán a la fase Interconferencias donde se cruzarán con los equipos de la Conferencia Norte.

Lo que resta para la Zona A:

13ª fecha (Viernes 3)

20.30 hs | 9 de Julio (Morteros) vs. Bochas SC

21 hs | Ctral. Argentino vs. El Ceibo

21.30 hs | Libertad vs. Almafuerte

Libre: Argentino

14ª fecha (Martes 7)

21 hs | El Ceibo vs. Libertad

21 hs | 9 de Julio (Morteros) vs. Almafuerte

21.30 hs | Argentino vs Bochas SC

Libre: Ctral. Argentino

Así está la tabla