La Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba confirmó los horarios para los primeros partidos de cuartos de final del Prefederal. En esta etapa se definirán las primeras cuatro plazas para la Liga Federal 2025, donde los equipos sanfrancisqueños buscarán un lugar.

Las series arrancarán este viernes con el enfrentamiento entre la Asociación El Ceibo y 9 de Julio, en Morteros. La Flor Nacional terminó segundo en su grupo y cuarto en la tabla general, se enfrentará al equipo Celeste, que también fue escolta en su zona y se ubicó quinto en la clasificación.

El sábado, Banda Norte recibirá en Río Cuarto a Almafuerte de Las Varillas, uno de los dos invictos que tiene el campeonato. En tanto, el domingo será el turno de El Tala, que se medirá con Central Argentino en Villa María. Finalmente, el martes se cerrará la primera tanda de partidos con el cruce entre Deportivo Norte y Bochas Sport de Colonia Caroya en Alta Gracia.

La serie es al mejor de tres encuentros, con un formato 1-2, donde el primer partido se juega en la cancha del equipo con menor ubicación en la tabla, mientras que el segundo y un eventual tercer partido se disputarán en el estadio del equipo que terminó más arriba en la fase de grupos.

Programación de cuartos de final (Juego l)

Viernes 21:30 hs | A. D. 9 De Julio (Morteros) vs. El Ceibo

Sábado 20 hs | Banda Norte (Río Cuarto) vs. Almafuerte (Las Varillas)

Domingo 20 hs | Central Argentino (Villa María) vs. El Tala

Martes 21 hs | Deportivo Norte (Alta Gracia) vs. Bochas Sport Club (Colonia Caroya)