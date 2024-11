Este domingo se completó la fase regular del Prefederal de Básquet de Córdoba, donde quedaron definidos los ocho equipos clasificados para los playoffs. En esta etapa, los equipos competirán por seis plazas para la Liga Federal 2025.

Tras vencer a Matienzo, El Ceibo aseguró el cuarto lugar en la tabla general, mientras que El Tala le ganó a Banda Norte, finalizó primero en su grupo y tercero en la clasificación general.

Ambos equipos comenzarán la serie de cuartos de final como visitantes, jugarán el segundo partido en casa y, de ser necesario un tercer encuentro, definirán la llave en San Francisco.

Los ganadores de cuartos de final avanzan a semifinales y clasifican al Torneo Federal 2025. Los cuatro perdedores jugarán una serie de Reclasificación al mejor de tres juegos por los otros dos lugares restantes a la Liga Federal.

Así quedaron los cruces

Domingo 17 (Juego l)

Dep. Norte (Alta Gracia) vs Bochas Sport Club (Colonia Caroya)

Banda Norte (Río Cuarto) vs Almafuerte (Las Varillas)

Central Argentino (Villa María) vs El Tala (San Fco)

A. D. 9 de Julio (Morteros) vs El Ceibo (San Fco)