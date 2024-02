La Asociación El Ceibo disputa este viernes por la noche un nuevo encuentro amistoso de cara al debut en la Liga Federal de Básquet. Será en el “Antonio Cena” a partir de las 21.30 horas.

El equipo que comanda ‘Mara’ Blengini recibirá la visita de Unión de San Guillermo con el objetivo de continuar la preparación rumbo al 27 de febrero, fecha en la cual recibirá a Central Argentino de Villa María en el inicio de la Conferencia Centro-Oeste.

Cabe recordar que el pasado viernes visitó a Santa Paula de Gálvez, donde perdió 104 a 83. En tanto, el 16 de febrero volverán a jugar con Santa Paula en San Francisco.

Calendario de la fase regular

1ª fecha - 27 de febrero | El Ceibo vs. Ctral. Argentino (Villa María)

2ª fecha - 3 de marzo | Argentino (Marcos Juárez) vs El Ceibo

3ª fecha - 8 de marzo | Libertad (Sunchales) vs. El Ceibo

4ª fecha | LIBRE

5ª fecha - 18 de marzo | El Ceibo vs. Almafuerte (Las Varillas)

6ª fecha - 23 de marzo | El Ceibo vs. Bochas SC (Colonia Caroya)

7ª fecha - 27 de marzo | 9 de Julio (Morteros) vs. El Ceibo

8ª fecha | LIBRE

9ª fecha - 9 de abril | El Ceibo vs. Argentino (Marcos Juárez)

10ª fecha - 16 de abril | El Ceibo vs. 9 de Julio (Morteros)

11ª fecha - 21 de abril | Bochas SC vs. El Ceibo

12ª fecha - 27 de abril | Almafuerte vs. El Ceibo

13ª fecha - 3 de mayo | Ctral. Argentino vs. El Ceibo

14ª fecha - 7 de mayo | El Ceibo vs. Libertad