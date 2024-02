La Asociación El Ceibo comenzará a partir del martes 27 de febrero un nuevo camino en la Liga Federal de Básquet. Será en condición de local ante Central Argentino de Villa María, a partir de las 21 horas.

La Flor Nacional integra la Zona A de la Conferencia Centro Oeste y ya tiene calendario definido.

En ese marco ya se encuentra disputando amistosos de cara al debut. Precisamente el pasado viernes visitó a Santa Paula de Gálvez, donde perdió 104 a 83 y este viernes recibirá en el “Antonio Cena” a Unión San Guillermo.

En tanto, el 16 de febrero volverán a jugar con Santa Paula en San Francisco.

Calendario de la fase regular

1ª fecha - 27 de febrero | El Ceibo vs. Ctral. Argentino (Villa María)

2ª fecha - 3 de marzo | Argentino (Marcos Juárez) vs El Ceibo

3ª fecha - 8 de marzo | Libertad (Sunchales) vs. El Ceibo

4ª fecha | LIBRE

5ª fecha - 18 de marzo | El Ceibo vs. Almafuerte (Las Varillas)

6ª fecha - 23 de marzo | El Ceibo vs. Bochas SC (Colonia Caroya)

7ª fecha - 27 de marzo | 9 de Julio (Morteros) vs. El Ceibo

8ª fecha | LIBRE

9ª fecha - 9 de abril | El Ceibo vs. Argentino (Marcos Juárez)

10ª fecha - 16 de abril | El Ceibo vs. 9 de Julio (Morteros)

11ª fecha - 21 de abril | Bochas SC vs. El Ceibo

12ª fecha - 27 de abril | Almafuerte vs. El Ceibo

13ª fecha - 3 de mayo | Ctral. Argentino vs. El Ceibo

14ª fecha - 7 de mayo | El Ceibo vs. Libertad