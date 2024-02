La edición 2024 de La Liga Federal de Básquet tiene sus primeras fechas confirmadas para las siete divisiones que componen el certamen. La tercera categoría del básquet argentino comenzará el viernes 23 con cinco partidos de la división Metropolitana.

En cuanto a la Conferencia Centro/Oeste, los grupos iniciaran su participación el martes 27 de febrero y la Asociación El Ceibo jugará en condición de local. Recibirá a Central Argentino de Villa María a partir de las 21 horas.

1ª fecha - Martes 27 de febrero

Conferencia Centro/Oeste – Grupo A

21:00 horas – 9 de Julio de Morteros vs. Libertad de Sunchales

21:00 horas – Argentino de Marcos Juárez vs. Almafuerte de Las Varillas

21:00 horas – El Ceibo vs. Central Argentino

Conferencia Centro/Oeste – Grupo B

22:00 horas – Hindú de Catamarca vs. Red Star

22:00 horas – Olimpia de Catamarca vs. Riojano

22:00 horas – Rioja Juniors vs. Facundo de La Rioja