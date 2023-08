Este fin de semana la Asociación El Ceibo realiza la 18° edición del Torneo Nacional U15 "Maximiliano Rosso y Marcelo Macagno".

La sede central es el Estadio Antonio Cena, pero sábado y domingo en simultáneo habrá partidos en los clubes El Tala y San Isidro quienes prestan su colaboración para realizar la competencia de básquet que es símbolo de la Flor Nacional.

La inauguración será el sábado a las 19 con el acto central, desfile de delegaciones y posteriormente se realizará el tradicional torneo de triples entre los clubes participantes.

Las finales de las Copa de Plata y Oro (se disputan en ese orden) tendrán lugar el domingo desde las 17. Con estos encuentros se totalizarán 26 partidos que podrán verse con entrada libre y gratuita para todo público.

Los que llegan

Las delegaciones arribarán el viernes a San Francisco y los partidos se jugarán desde las 9 de la mañana tanto sábado como domingo.

La edición 2023 tendrá dos equipos U15 de El Ceibo, Rojo y Azul, y hay otras dos plazas locales para El Tala y San Isidro.

Se suman también los elencos de Sportivo Empalme, Banco de Córdoba y Matienzo (todos de capital), Bochas Sport Club (Colonia Caroya), Almafuerte (Las Varillas), Banda Norte (Río Cuarto) y Atlético Rafaela.

Mapa del torneo

Los equipos se dividen en cuatro zonas para el certamen:

Zona A: Asociación El Ceibo “Azul”, Banco de Córdoba y Banda Norte “Blanco” (Río Cuarto)

Zona B: El Tala, Asociación El Ceibo “Rojo” y Matienzo (Córdoba)

Zona C : San Isidro, Banda Norte “Verde” (Río Cuarto) y Sportivo Empalme (Córdoba)

Zona D: Almafuerte (Las Varillas), Bochas Sport Club (Colonia Caroya) y Atlético Rafaela



Cronograma de partidos – Fase de grupos

Zona A (Cancha de El Ceibo):



Sábado 09:00 El Ceibo “Azul”vs Banda Norte “Blanco” (Cancha de El Ceibo)

Sábado 12:00 Perdedor partido 1 vs Banco de Córdoba

Sábado 16:00 Ganador partido 1 vs Banco de Córdoba

Zona B (Cancha de El Tala):



Sábado 09:00 El Tala vs El Ceibo “Rojo”

Sábado 12:00 Perdedor partido 1 vs Matienzo

Sábado 16:00 Ganador Partido 1 vs Matienzo

Zona C (Cancha de El Ceibo):



Sábado 10:30 San Isidro vs Banda Norte “Verde”

Sábado 13:30 Perdedor partido 1 vs Sportivo Empalme

Sábado 17:30 Ganador partido 1 vs Sportivo Empalme

Zona D (Cancha de El Tala):



Sábado 10:30 Almafuerte vs Bochas Sport Club

Sábado 13:30 Perdedor partido 1 vs Atlético Rafaela

Sábado 17:30 Ganador partido 1 vs Atlético Rafaela

El domingo a partir de las 9 en el Antonio Cena se jugarán los partidos de la Copa de Oro, en tanto que en los estadios de El Tala Y San Isidro se llevarán a cabo los juegos válidos por la Copa de Plata. Ambas finales se disputarán en el estadio de la Flor Nacional.

Formato

La 18° edición del Torneo U15 “Rosso – Macagno” contará con la participación de 12 equipos, que para la primera fase serán divididos en 4 grupos de 3 integrantes cada uno. Clasificarán a la Copa de Oro los ganadores de cada uno de los grupos más los dos mejores terceros; los restantes equipos pasarán a competir por la Copa de Plata.

Historia

Este torneo nace como un merecido reconocimiento a dos jugadores invaluables que pasaron por Asociación El Ceibo como lo eran Maximiliano Rosso y Marcelo Macagno, ambos fallecidos trágicamente en 2002.

Su memoria permanece vigente en nuestro club y el legado en el básquet se concentra en esta competencia.

El actual campeón del certamen es justamente el elenco organizador, El Ceibo, que se inscribió en la página dorada de campeones en 2022 tras vencer en la final a Sparta de Villa María por 67 a 61 en tiempo suplementario.

Los resultados de esta nueva edición podrán seguirse en vivo desde la web oficial del club (https://clubelceibo.com.ar)